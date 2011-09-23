به گزارش خبرنگار مهر گفتگو با حسن غفوری فردکسی که در طول مصاحبه خنده از چهره اش محو نشد با حاشیه های خواندنی همراه بود.

تا 10 فروردین 1358 صندوق رای ندیده بودم

*غفوری فرد در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: مردم به رژیم شاهنشاهی اعتماد نداشتند و در انتخابات شرکت نمی کردند بنده از سال 1342 فعالیت سیاسی می کردم اما تا فروردین سال 1358 صندوق رای ندیده بودم چون به رژیم شاه اعتقاد نداشتیم نه در انتخاباتش شرکت می کردیم و نه به خبر هایش گوش می دادیم.

هم کلاسی های غفوری فرد در دبیرستان علوی

*غفوری فرد که خود جزو اولین گروه فارغ التحصیلان دبیرستان علوی است در بخشی از مصاحبه برای اثبات دوستی خود با حدادعادل گفت: با آقای حداد عادل، سید کمال خرازی، نژاد حسینیان، دکتر بانکی وعبد الکریم سروش در دبیرستان علوی هم مدرسه ای بودیم.

حسینیان در انتخابات مجلس سال 86 عضو رایحه خوش خدمت نبود

* غفوری فرد با اشاره به لیست انتخاباتی اصولگرایان برای مجلس هشتم در اظهار نظری عجیب گفت: آقای حسینیان در انتخابات سال 86 عضو رایحه خوش خدمت نبود و در آخرین لحظات وارد لیست تهران شد.

امام خمینی آیت الله مهدوی کنی را برای آینده نیز تایید کردند

* عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به جمله از امام خمینی درباره آیت الله مهدوی کنی امام خمینی درباره آیت الله مهدوی کنی فرمودند: ما به آیت الله مهدوی کنی ارادت داشته، داریم و خواهیم داشت. امام در باره هیچ کسی این چنین سخن نگفته اند و به گونه ای ایشان را در آینده نیز تایید کردند.

حاضرم شرط ببندم اصولگرایان اکثریت مجلس هشتم را در اختیار خواهد داشت

*غفوری فرد با تاکید بر اینکه اصلاح طلبان و اصولگرایان در انتخابات مجلس رقابت شانه به شانه ای ندارند تاکید کرد حاضرم شرط ببندم اصولگراین اکثریت قریب به اتفاق کرسی های مجلس نهم را تسخیر می کنند.

*در پایان مصاحبه با خبرنگار سیاسی خبر گزاری مهر غفوری فرد به سئوالات خبرنگار ورزشی و دانشگاه این خبرگزاری نیز پاسخ داد.

البته بازدید غفوری فرد از خبرگزاری نیز خالی از لطف نبود غفوری فرد با حضور در سرویس ورزشی خبرگزاری از افتخارات ورزشی خود گفت و از برنده شدنش در مسابقات دوی استقامت دانشگاه افسری خبر داد گویا غفوری فرد هنوز هم شیرین ترین دوران مسئولیتش را حضور در سمت ریاست سازمان تربیت بدنی می دانست.