آمریکا با رومانی توافقنامه سپر دفاع موشکی امضا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، در بیانیه ای که در این باره منتشر شد گفت: امروز سه شنبه 13 سپتامبر "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا و "تئودور باکونشی" همتای رومانیایی وی توافقی را بین دو کشور درباره استقرار یک سیستم سپر دفاع موشکی در رومانی امضا خواهند کرد.

در این بیانیه آمده است: این توافق الزام آور اجازه تاسیس و راه اندازی پایگاه سیستم دفاع موشکی بالستیک "اس ام-3" آمریکا را در خاک رومانی خواهد داد.

اوایل سال جاری رومانی توافق خود را برای استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در این کشور اعلام کرد.

روسیه نگرانی خود را از استقرار موشکی های آمریکایی در اروپا اعلام و آن را تهدیدی برای امنیت خود تلقی کرده، اما ایالات متحده مدعی است که این سامانه با هدف کنترل و رهگیری موشکی هایی است که از سوی ایران شلیک خواهد شد.

مقام های روسیه این ادعای واشنگتن را قبول ندارند.