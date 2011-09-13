570 هنرجوی ایلامی آموزش صنایع دستی فراگرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون صنایعدستی ایلام در این باره گفت: آموزش رشتههای صنایعدستی برای سال 90 از اوایل خردادماه آغاز شده است.
حمید بختیاری افزود: این دوره آموزشی در مدت زمان دو ماه برگزار شد که آموزش 570 هنرجو حاصل آن است.
وی تأکید کرد: 245 هنرجو از مجموع آموزش دیدگان پیرو واگذاری دورههای آموزشی به بخش خصوصی آموزش دیدند و تعدادی دیگر تحت نظارت امور اداری معاونت صنایعدستی استان از آموزشهای لازم برخوردار شدند.
معاون صنایعدستی این استان تصریح کرد: این دوره آموزشی در هشت شهرستان ایلام، آبدانان، دهلران، دره شهر، ایوان، مهران و شیروان و چرداول برگزار شده است.
بختیاری با اشاره به اینکه طی این دوره 140 هنرجو از شهرستان ایلام آموزش دیدند، اظهار داشت: همچنین 106 نفر از هنرآموزان شهرستان آبدانان نیز از آموزشهای لازم بهرهمند شدند.
به گفته این مسئول 76 هنرجو در دهلران، 50 نفر در درهشهر، 61 هنرآموز در ایوان، 64 نفر در مهران و 73 هنرجو در شیروان و چرداول تحت آموزشهای صنایعدستی قرار گرفتند.
وی بیان داشت: آموزشهای صنایعدستی در شهرستانهای ایلام و مهران به بخش خصوصی واگذار شده بود.
معاون صنایعدستی ایلام اضافه کرد: در این دوره رشتههای گلیم نقش برجسته، نگارگری، سفالگری، مرواریدبافی، سرمهدوزی، نقاشی روی سفال، معرق چوب، تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی، معرق با ساقه گندم، گلیم ساده و نقاشی روی چرم آموزش داده شدند.
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