کتابی که پس از 7 سال مجوز گرفت / «آمفی تئاتر» شعر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از 7 سال انتظار یکی از دفترهای شعر بنفشه حجازی مجوز گرفته و به زودی این کتاب با نام «آمفی تئاتر» از سوی نشر فرهنگ ایلیا منتشر می‌شود.

به گفته حجازی مجوز این کتاب به تازگی صادر شده و در حال حاضر کتاب مراحل گرافیکی را پشت سر می‌گذارد و قرار است به زودی طرح روی جلد آن پس از تایید صاحب اثر، نهایی و اجرایی شود و پیش‌بینی می‌شود «آمفی تئاتر» تا پایان سال منتشر شود.

حجازی همچنین تاکید کرد که در طول این سال‌ها در مطبوعات و سایت‌های ادبی بخشی از شعرهایش را منتشر کرده است ولی از سال 83 که مجموعه شعر «اعتراف می‌کنم» توسط نشر همراه منتشر شده تاکنون کتاب شعری دیگری به چاپ نرسانده است.

در این کتاب نزدیک به 60 شعر در قالب سپید و با رویکردهای اجتماعی و زنانه و عاشقانه آورده شده و شاعر سعی کرده یک موضوع واحد را دنبال نکرده و ساختارشکن باشد.