سناریوی آخر ؛ استعفای دسته جمعی مدیران ارشد بانکی

زلزله در نظام بانکی با اختلاس تاریخی در اقتصاد ایران آغاز شده است؛ اختلاسی که صفرهایش آنقدر زیاد است که مدیران نظام بانکی جرات حذف صفرهای آن را ندارند.

خبر اولیه کوتاه و اما فوق العاده سیستم بانکی را در شوک فرو برد:"کشف اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در یک بانک." این خبر کوتاه به یکباره زلزله در اقتصاد ایران به پا کرد و در روزهای اخیر زوایای آشکار و پنهان این ماجرا در حال فاش شدن است.

ماجرا از اینجا آغاز شد که فردی به نام "الف.خ" با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می کرده و بدون آنکه وجه LCهای مذکور را به بانک بپردازد، آن‌ها را دریافت و به بانکهای دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پائین تر از قیمت رسمی LC می‌فروخته است.

واقعا در نظام بانکی ایران چه خبر است و چرا سپرده‌های مردم هر روز و هر روز از بانکها خارج می‌شود و سر از بازارهای دیگر همچون سکه درمی‌آورد. مردم نمی‌پذیرند رقمی به میزان 3 هزار میلیارد تومان که 12 صفر مقابل عدد سه قرار گرفته و خواندن آن برای مردم عادی سخت است (3000000000000 تومان)، یکشبه اختلاس شده باشد و قطعا این اختلاس نه توسط یک فرد بلکه به صورت شبکه‌ای‌ و احتمالا سازمان یافته بوده است.

این روزها مردم در خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون می‌خوانند و می‌شنوند و می‌بینند که مسئولان ارشد اقتصادی کشور به جای عذرخواهی و استعفا که حداقل خواسته افکار عمومی است، توپ را در زمین دیگری می‌اندازند. یکی می گوید ما خودمان اختلاس را کشف کردیم و باید از ما تشکر کنند و دیگری کشف آن را توسط دستگاه‌ خود می‌داند و حسابی دعوا بر سر دستگاه کشف کننده اختلاس جدید بالا گرفته است.

در این میان، از دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور محترم هم درخواست می‌شود تا با درمیان گذاشتن جزئیات کامل این اختلاس تاریخی با مردم، مقامات اقتصادی که به نحوی سهل‌انگاری آنان مشهود است، با حکم برکناری تاریخی پاسخ افکار عمومی را بدهد؛ پس به امید آن روز.

* مجتبی قمری وفا