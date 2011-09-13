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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

نخستین کارگاه الگویی خرمای خاورمیانه در اهواز راه اندازی شد

نخستین کارگاه الگویی خرمای خاورمیانه در اهواز راه اندازی شد

اهواز – خبرگزاری مهر: رئیس موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور گفت: نخستین کارگاه الگویی، آموزشی و پژوهشی خرمای خاورمیانه درخوزستان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالامیر راهنما افزود: این کارگاه به منظور ارائه روشهای صحیح بسته بندی به صاحبان صنایع بخش تولید خرما برای ارتقای جایگاه جهانی خرمای کشور و نیز انجام کارهای علمی– تحقیقاتی راه اندازی شده است.

وی افزود: این کارگاه الگویی – پژوهشی در مساحت300 متر مربع و با اعتبار 250 میلیون تومان در اهواز و با بخشهای مختلف شستشوی خرما، خشک کردن، هسته گیری، بسته بندی و پرس به صورت یک جا و در ابعاد کوچک به شکل کاملا مکانیزه ایجاد شده است.
 
راهنما عنوان کرد: در این کارگاه که در نمونه خود منحصر به فرد است،  تمام مراحل بسته بندی خرما و تمام دستگاه های صنعتی به صورت کوچک تر جای داده شده که قابل استفاده برای تمامی گروه ها به ویژه دانش آموزان، پژوهشگران، دانشجویان، تجار و کشاورزان است.

رئیس موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور گفت: در این کارگاه تمامی محققان در فضایی مناسبت می توانند کارهای پژوهشی خود را در باره خرما انجام دهند و نتایج تحقیق خود در اختیار جامعه جهانی قرار دهند.

راهنما افزود: مزایای ساخت این کارگاه ارائه روش های صحیح بسته بندی، ایجاد بستر تحقیقات و انجام پژوهش های کلیدی بسته بندی خرما و حذف گاز سمی متیل بروماید است.

وی تصریح کرد: علت انتخاب و ساخت نخستین کارگاه الگویی، آموزشی و پژوهشی خرمای خاورمیانه در ایران، تولید 416 رقم خرما در کشورمان است. همچنین علت انتخاب خوزستان هم وجود فراوان ترین رودخانه جاری کشور در استان و انتخاب اهواز هم به دلیل دسترسی به حوزه خلیج فارس و تاثیر در صادرات خرماست.

سالانه بیش از 170 هزار تن خرما در خوزستان تولید می شود.این کارگاه در کیلومتر 10 جاده ساحلی اهواز – خرمشهر قرار دارد.
 
کد مطلب 1406370

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