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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۳۲

ارگ آزادی میزبان هفته فرهنگی استان ایلام می شود

ارگ آزادی میزبان هفته فرهنگی استان ایلام می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام از برگزاری هفته فرهنگی و گردشگری در مجموعه فرهنگی ارگ آزادی تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اسکندری اظهار داشت: در راستای معرفی پتانسیلهای گردشگری و به ویژه هنرهای‌سنتی، صنایع‌دستی و نیز آداب و رسوم این کهن سرزمین به هموطنان، سازمان میراث فرهنگی ایلام اقدام به برنامه‌ریزی در راستای اجرای این برنامه در پایتخت کرده است.

وی با اشاره به اینکه هفته فرهنگی و گردشگری استان ایلام از تاریخ 27 شهریور تا یک مهر ماه در مجموعه ارگ آزادی واقع در خیابان آزادی برپا خواهد بود، بیان داشت: نمایشگاه هفته فرهنگی و گردشگری استان شامل 20 غرفه صنایع‌دستی و سوغات ،2 سیاه چادرمحلی، سه غرفه فرش استان، غرفه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری جنگ شهرستان مهران است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان ایلام گفت: همچنین گروه "هل پره که" اداره‌کل و گروه تئاتر خیابانی شهرستان دهلران در مجموعه‌های فرهنگی تاریخی ارگ آزادی، گلستان و سعدآباد برنامه اجرا خواهند کرد.

وی عنوان کرد: بیش از 700 اثر تاریخی استان ایلام در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

کد مطلب 1406371

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