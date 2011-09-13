ارگ آزادی میزبان هفته فرهنگی استان ایلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اسکندری اظهار داشت: در راستای معرفی پتانسیلهای گردشگری و به ویژه هنرهای‌سنتی، صنایع‌دستی و نیز آداب و رسوم این کهن سرزمین به هموطنان، سازمان میراث فرهنگی ایلام اقدام به برنامه‌ریزی در راستای اجرای این برنامه در پایتخت کرده است.

وی با اشاره به اینکه هفته فرهنگی و گردشگری استان ایلام از تاریخ 27 شهریور تا یک مهر ماه در مجموعه ارگ آزادی واقع در خیابان آزادی برپا خواهد بود، بیان داشت: نمایشگاه هفته فرهنگی و گردشگری استان شامل 20 غرفه صنایع‌دستی و سوغات ،2 سیاه چادرمحلی، سه غرفه فرش استان، غرفه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری جنگ شهرستان مهران است.



مدیرکل میراث‌فرهنگی استان ایلام گفت: همچنین گروه "هل پره که" اداره‌کل و گروه تئاتر خیابانی شهرستان دهلران در مجموعه‌های فرهنگی تاریخی ارگ آزادی، گلستان و سعدآباد برنامه اجرا خواهند کرد.

وی عنوان کرد: بیش از 700 اثر تاریخی استان ایلام در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.