جزئیات موجودی کالاهای اساسی/ میلگرد، برنج و مرغ در صدر قرار گرفتند

محمدحسین مولاخواه در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت موجودی کالاهای اساسی و عملکرد بازرسی و رسیدگی به تخلفات انبار و سردخانه‌های کشور گفت: هر ماه بیش از 36 هزار صاحب کالا، انبار و سردخانه‌دار در کشور که عمدتا کالاهای ضروری و مهم نظیر روغن‌نباتی، قند وشکر، حبوبات، برنج، ماکارونی، چای، آهن‌آلات، سیمان خاکستری، لاستیک، میوه و صیفی‌جات، گوشت قرمز و مرغ، نهاده‌های دامی و پودر شوینده را در بیش از 15 هزار انبار و سردخانه فعال و شناخته‌شده نگهداری می‌کنند، با وزارت صنعت ،معدن و تجارت همکاری داشته و موجودی خود را به سازمان‌های بازرگانی اعلام می‌کنند.

مسئول اجرایی بانک اطلاعات موجودی کالا در کشور افزود: طبق آخرین اطلاعات ثبت شده در ده روزه ابتدای شهریورماه در سامانه موجودی کالا در کشور، بیش از سه میلیون و 500 هزار تن کالای مشمول اولویت نظارتی و تنظیم بازاری در انبار و سردخانه‌های کشور نگهداری می‌شود که این میزان نسبت به ماه گذشته، حدود 45 درصد افزایش داشته است.

کاهش قیمت 4 قلم کالا پراهمیت در بازار

وی تصریح کرد: بالاترین درصد رشد موجودی مربوط به کالاهایی همچون میلگرد، شکر، برنج و مرغ است و به نظر می‌رسد با شروع عرضه، قیمت اینگونه اقلام در ماههای آتی با کاهش قیمت مواجه شود.

به گفته مولاخواه، بالاترین رقم موجودی در انبارها و باراندازها در گروه موادغذایی مربوط به شکر، در گروه محصولات کشاورزی مربوط به برنج، کنجاله سویا و ذرت و همچنین در گروه کالاهای غیرفلزی مربوط به لاستیک خودروی سواری و کاغذ چاپ و تحریر است، ضمن اینکه در گروه محصولات فلزی نیز تیرآهن و میلگرد بالاترین میزان موجودی را دارند.

وی درخصوص شایعاتی پیرامون اضافه شدن محصولات پتروشیمی به فهرست کالاهای مشمول اعلام موجودی، گفت: در حال حاضر صرفا کالاهای موضوع مصوبه 29 مهرماه سال گذشته کارگروه کنترل بازار، مشمول الزام اعلام موجودی هستند و هرگونه حذف و اضافه شدن این فهرست کالاها، اطلاع رسانی عمومیی و به واحدهای اجرایی در استان‌ها و همچنین انجمن و اتحادیه‌های مربوطه اعلام خواهد شد.

آخرین وضعیت بازرسی‌ از انبارها

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: بر اساس بازرسی‌های انجام شده از انبارها و سردخانه‌های کشور از فروردین تا تیرماه سال جاری، تنها 2 درصد بنگاه‌های مورد بازرسی متخلف شناخته شده‌اند؛ به طوری که طی این مدت به طور متوسط، هر مرکز نگهداری کالاهای ضروری مردم، بیش از 4 بار بازرسی و مورد سرکشی قرار گرفته‌اند.

مولاخواه گفت: بر این اساس در مجموع، هزار و 574 فقره تخلف شامل هزار و 517 مورد تخلف عدم اعلام موجودی، 16 مورد تخلف احتکار و 41 مورد تخلف اختفای اقلام مشمول کشف و در نتیجه هزار و 249 متخلف یا پرونده تخلف به ارزش کالای 42 میلیارد ریال تشکیل و به ادارات کل تعزیرات حکومتی برای رسیدگی ارسال شده است.

وی اظهار داشت: بیشترین پرونده‌های متشکله مربوط به استان‌های خراسان رضوی، کرمانشاه، خوزستان بوده و بیشترین تخلفات کشف شده در 4 ماهه اول سال جاری مربوط به ده قلم کالا به ترتیب برنج، پودرشوینده، انواع روغن‌نباتی، رب گوجه‌فرنگی، ماکارونی، قند، چای و تیرآهن سبک بوده است.

به گفته مولاخواه، در صورتی که صاحب کالا، انبار و سردخانه‌داران برای مرتبه اول تخلف عدم اعلام موجودی را مرتکب شوند، مجازاتشان طبق قانون تعزیرات حکومتی عرضه کالا به نرخ رسمی است و لیکن برای مرتبه دوم و بیشتر به مجازات شدیدتری و حداقل جریمه نقدی به میران دو برابری ارزش کالای مورد تخلف محکوم خواهند شد.