توزیع دسفوناک به طور موقت قطع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا شانه ساز در ارتباط با توقف تولید داروی بیماران تالاسمی (دسفوناک) گفت: داروی دسفوناک با نظارت و مجوز سازمان غذا و دارو توسط یک شرکت دارویی داخلی در کشور فرانسه تولید و به بازار دارویی ایران می آید و در حال طی کردن مراحل کامل بالینی خود است.

وی ادامه داد: هم اکنون هم عرضه داروی داخلی دسفوناک به دلیل اعتراضاتی که برخی از پزشکان به آثار بالینی آن داشته اند و همچنین درخواست انجمن بیماران تالاسمی به صورت موقت قطع شده است و برای اینکه بیماران تالاسمی نگران تهیه داروی خود نباشند و با کمبود این دارو مواجه نشوند در حد نیاز و به طور موقت داروی دسفوناک خارجی به بازار عرضه شده است.

معاون داروی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: داروی دسفوناک تولید داخل در فرانسه از سال 87 تا نیمه اول سال 88 وارد کشور شد و به مصرف بیماران هم رسید اما در پی گزارشاتی که از سوی انجمن بیماران تالاسمی به سازمان غذا و دارو شد مبنی بر عوارض جانبی این دارو بر بیماران و همچنین اعتراضات برخی از پزشکان که سازمان غذا و دارو همه آنها را از تیم نظارتی خود جدا نمی داند، طی صحبتهایی قرار بر این شد که بر روی محموله جدید این دارو یک کلینیکال ترایال جدید انجام شود تا در خصوص عرضه آن به بیماران تصمیم قطعی گرفته شود.

شانه ساز افزود: در طول این آزمایشات بالینی جدید اگر مشخص شد عوارض ناشی از مصرف این داروی تولید داخل ناشی از عوارض طبیعی دارویی است که همه داروها به یک نسبت از آن برخوردارند، طبیعی است که دارو روند عرضه خود را همچنان به صورت قبل طی خواهد کرد. ولی اگر عوارض، بیش از عوارض طبیعی و معمولی یک دارو بر بیمار گزارش شد، تصمیم جدیدی اتخاذ و نتایج آزمایشات به کارخانه تولیدی برای رفع آن عوارض ابلاغ خواهد شد.

وی تاکید کرد: وقتی عرضه یک دارو برای انجام آزمایشات بالینی متوقف می شود، طبیعی است که برای خالی نماندن بازار از آن دارو و جلوگیری از سرگردانی و نگرانی بیماران باید داروی دیگری مانند آن وارد شود و این نوع واردات در همه جای دنیا مرسوم بوده و به معنی قطع عرضه داروی تولید داخل نیست.

معاون داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به جنجال برخی رسانه ها در هنگامی که داروی دسفوناک تولید داخل برای نخستین بار در سال گذشته وارد بازار دارویی شد، گفت: همین رسانه ها سال گذشته در زمان عرضه داروی دسفوناک تولید داخل اول که قبول نمی کردند این دارو تولید داخلی باشد و دائم می گفتند چون دارو از فرانسه می آید پس فرانسوی است، و بعد هم که ثابت شد دارو توسط یک شرکت داخلی تولید شده است، دائم ما را محکوم می کردند که چرا داروی دسفوناک تولید داخل را عرضه می کنیم و بحث عادت کردن بیماران تالاسمی به داروی خارجی و اعتراض متخصصان و پزشکان مبنی بر عوارض منفی داروی تولید داخل را پیش کشیدند. ولی حالا که عرضه این دارو برای رفع همین عوارض به صورت موقت متوقف شده است باز ما را محکوم می کنند که چرا عرضه این دارو را قطع کرده ایم!

وی تصریح کرد: هم آن ادعای برخی از این رسانه ها مبنی بر خارجی بودن داروی تولید داخل غلط بود و هم این ادعای جدید که سازمان غذا و دارو واردات دسفوناک خارجی را بر عرضه دسفوناک داخلی ترجیح داده است. زیرا همانطور که گفتم عرضه دسفوناک تولید داخل به دلیل اعتراض انجمن بیماران تالاسمی بوده است که نیاز به بررسی دارد و نتایج این بررسی هم که مشخص شد تصمیمهای جدید اتخاذ و اعلام خواهد شد.

معاون داروی سازمان غذا و دارو گفت: کمیته تخصصی مطالعات بالینی که کمیته کاملا مستقلی در سازمان غذا و دارو است نتایج مطالعات جدید خود بر روی عوارض داروی دسفوناک تولید داخل را که قرار بود ظرف یک ماه گذشته اعلام کند بزودی اعلام خواهد کرد و مطابق با نتایج گزارشات این کمیته تصمیم مقتضی اتخاذ و اعلام خواهد شد.