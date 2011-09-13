13 سپتامبر؛ توجیه اتهام اسامه بن لادن!

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز سیزدهم سپتامبر سال 2011 میلادی است. سیزدهم سپتامبر مقارن با وقایع مهمی در سالها و قرون گذشته بوده که در ذیل اشاره ای به اهم آنها می شود؛

1936: در چنین روزی درگیریهای شدید در شهر قدس در پی اشغال منطقه دیوار "براق" توسط ارتش انگلیس به وجود آمد.

1940: نیروهای ایتالیایی در روز سیزدهم سپتامبر سال 1940 در جریان جنگ جهانی دوم با مصر وارد جنگ شدند. برخی ژنرالهای آلمانی در آن زمان در مصر حضور داشتند.

1947: "جواهر لعل نهرو" نخست وزیر هند پیشنهاد داد برای توقف حملات میان هندوها و مسلمانان، تبادل ساکنان میان هند و پاکستان صورت گیرد.

1955: برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم میان آلمان غربی و شوروی سابق روابط دیپلماتیک برقرار شد.

1968: آلبانی از کشورهای عضو پیمان ورشو خارج شد.

1970: در وقایعی که به سپتامبر سیاه موسوم شد ارتش اردن با سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) وارد جنگ شد.

1977: جنرال موتورز برای اولین بار خودروهای مجهز به موتورهای دیزلی را روانه بازار کرد.

1988: "ملک فهد بن عبدالعزیز" پادشاه وقت عربستان طرح توسعه مسجد الحرام را در چنین روزی آغاز کرد.

1993: "یاسر عرفات" و "اسحاق رابین" با توافقنامه اسلو مبنی بر سیطره فلسطینیان بر اراضی مربوط به تشکیلات خودگردان موافقت کردند.

1996: 99.56 درصد از شرکت کنندگان مغربی در رفراندوم اصلاح قانون اساسی بر ایجاد یک پارلمان متشکل از دو مجلس مشورتی مهر تایید زدند.

1999: در چنین روزی انفجاری خونین در یک ساختمان در شهر مسکو 119 کشته بر جا گذاشت.

2001: با گذشت دو روز از حملات 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن مقامات آمریکایی مجوز پرواز جزئی هواپیماها بر فراز این کشور را دادند. در این روز همچنین "کالین پاول" وزیرخارجه وقت آمریکا اسامه بن لادن را به عنوان مسئول اصلی این عملیات اعلام کرد.

2003: سازمان ملل با برچیدن تحریمها علیه کوبا که از سال 1992 وضع شده بود موافقت کرد.