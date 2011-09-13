185 اثر تاریخی شیروان چرداول ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد خانزادی اظهار داشت: تاریخ 10هزار ساله تپه علی کش در دهلران که قدیمیترین اثر باستانی کشفشده در استان ایلام است، سه دوره "بزمرده"، "علی کش" و "محمد جعفر" را دربرمیگیرد که فاصله زمانی آنها به سالهای 7500 و 6750 پیش از میلاد برمیگردد.
وی ادامه داد: در دوره 10هزار ساله "علی کش" مردم از طریق اهلی کردن گوسفند و کاشت گندم امرار معاش میکردند.
وی بیشترین حجم کشفیات آثار باستانی در استان ایلام را شامل مناطق شیروان چرداول و درهشهر ارزیابی و بیان کرد: براساس نمودار کشفیات آثار کهن در استان ایلام، شهرستان شیروان چرداول با 185 اثر در رده نخست قرار دارد.
معاون میراث فرهنگی ایلام گفت: انجام تحقیقات باستانشناسی در ایلام به اعتبارات بیشتری نیاز دارد، چون اعتبار اختصاصیافته کافی نیست.
خانزادی بیان کرد: عصر آهن یکی از زیباترین قطعههای تاریخی ایلام کهن است که متأسفانه این دوران همچنان خفته در زیر خاک باقی مانده است به همین خاطر، براساس برنامه پنجم توسعه مصمم هستیم، این نقاط کور در تاریخ منطقه را شناسایی از این حالت خارج کنیم.
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