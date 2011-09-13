محمدحسن نکویی‌مهر در گفتگو با مهر گفت: بر اساس بازرسی‌های به عمل آمده در فصل بازگشایی مدارس، در مجموع 48 هزار و 189 مورد بازرسی از بازار صورت گرفته که سهم بازرسان سازمان بازرگانی 19 هزار و 628 مورد، بازرسان مجامع امور صنفی 28 هازر و 179 مورد و ناظران کمیسیون نظارت 382 مورد بوده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، تعداد کل پرونده‎های متشکله 3 هزار و 372 مورد به ارزش 15 میلیارد و 663 میلیون و 513 هزار و 881 ریال بوده است که از این تعداد پرونده، 3 هزار و 261 مورد به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی تصریح کرد: آمارها نشانگر این است که از بازار مواد لبنی شامل شیر، کره، پنیر و ماست 3 هزار و 597 مورد بازرسی صورت گرفته که بر اساس آن، تعداد پرونده‌های متشکله 97 مورد و ارزش آن، 47 میلیون و 381 هزار و 400 ریال بوده است.

نکویی‌مهر همچنین میزان بازرسی‌های صورت گرفته از گروه غلات و حبوبات شامل نان، ماکارونی، عدس، لوبیا، نخود و لپه را 3 هزار و 507 مورد دانست و گفت: بر این اساس 174 پرونده به ارزش 1 میلیارد و 679 میلیون و 696 هزار و 858 ریال تشکیل شده است.

به گفته مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، 4 هزار و 7 مورد بازرسی از بازار مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ صورت گرفته که بر اساس آن، 245 مورد پرونده به ارزش 185 میلیون و 312 هزار و 80 تومان تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: همچنین در بخش سیب‌زمینی، پیاز، میوه و سبزیجات نیز 2 هزار و 936 مورد بازرسی صورت گرفته که بر اساس آن 118 پرونده به ارزش 61 میلیون و 294 هزار و 800 ریال تشکیل شده است؛ ضمن اینکه میزان بازرسی‌های صورت گرفته از بازار چای و خرما نیز 2 هزار و 777 مورد بوده که بر اساس آن 100 هزار و 190 پرونده به ارزش 77 میلیون و 80 هزار و 980 ریال تشکیل شده است.

به گفته نکویی‌مهر، در بخش قند و شکر و روغن نباتی نیز، 3 هزار و 536 مورد بازرسی با 175مورد پرونده تشکیل شده صورت گرفته که ارزش این پرونده‌ها 87 میلیون و 537 هزار و 569 ریال بوده است، ضمن اینکه در بخش مصالح ساختمانی نیز با انجام 2 هزار و 226 مورد بازرسی، 103 پرونده به ارزش 3 میلیارد و 500 میلیون و 116 هزار و 140 ریال تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: در بخش خدمات عمومی نیز از مجموع 6 هزار و 118 مورد بازرسی انجام شده، 538 مورد پرونده به ارزش 3 میلیارد و 93 میلیون و 298 هزار و 949 ریال تشکیل شده است، ضمن اینکه در بخش دفترچه‌های تحصیلی و لوازم‌التحریر نیز 664 مورد بازرسی صورت گرفته که تنها 9 پرونده به ارشز 2 میلیون و 320 هزار ریال تشکیل شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بازرسی‌های صورت گرفته از نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و حراجی‌ها از مرز هزار و 515 مورد گذشته است که بر اساس آن، 73 پرونده به ارزش 71 میلیون و 626 هزار و 250 ریال تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: تعداد ناظران افتخاری فعال هم اکنون هزار و 56 نفر است که از آنها، هزار و 182 مورد گزارش دریافت شده است، ضمن اینکه تعداد پرونده‌های رسیدگی شده نیز 436 مورد است که به همین میزان نیز رای صادر شده که بر این اساس، ارزش ریالی آراء صادره در حق دولت 432 میلیون و 123 هزار و 191 ریال و در حق شاکی 95 میلیون و 241 هزار و 603 ریال بوده است.