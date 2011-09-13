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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۴۵

درگفتگو با مهر عنوان شد:

تشکیل کارگروه مبارزه با قاچاق دارو/ رد قاچاق اسلحه از بازارچه‌های مرزی

تشکیل کارگروه مبارزه با قاچاق دارو/ رد قاچاق اسلحه از بازارچه‌های مرزی

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی از تشکیل کارگروه مبارزه با قاچاق دارو خبر داد و گفت: برای جلوگیری از قاچاق داروهای یارانه‌ای تمهیدات ویژه‌ای پیش‌بینی کرده‌ایم.

سرهنگ فتح الله زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال کشفیات بسیار خوبی در حوزه داروهای قاچاق داشتیم و مرزهای کشور به منظور مقابله با قاچاق دارو به شدت کنترل می شود. در پنج ماهه نخست امسال بیشترین داروهای وارداتی شامل داروهای کم یاب، نایاب، بیماران خاص و مواد نیروزا است که از مرزهای کشور به صورت قاچاق وارد می شود.

وی ادامه داد: البته داروهای رایانه ای نیز به صورت قاچاق از کشور خارج می شوند که تمهیدات ویژه ای را برای جلوگیری از قاچاق دارو از کشور پیش بینی کرده‌ایم.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی از راه اندازی کارگروه مبارزه با قاچاق دارو خبر داد و افزود: این کارگروه به منظور ارائه راه حل برای جلوگیری از ورود و خروج داروی قاچاق تشکیل شده و گامهای موثری نیز برای قاچاق تا کنون برداشته شده است.

سرهنگ زمانیان با رد قاچاق اسلحه از بازرچه های مرزی تعطیل شده گفت: این موضوع صحت ندارد و این بازارچه‌ها با وجود تعطیلی تحت نظارت پلیس هستند.

کد مطلب 1406386

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