تنها راه حل کمبود آب دانشگاه شهرکرد/ مصوبه در حد نوشته باقی مانده است

نورالله حیدری دستنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره رسیدگی به مشکلات کم آبی دانشگاه شهرکرد و استفاده این دانشگاه از سیستم فاضلاب شهری به منظور تامین آب مورد نیاز، به علت اصلی کم آبی در استان چهار محال و بختیاری اشاره کرد و گفت: حجم آب چشمه هایی که نیاز استان چهار محال و بختیاری را تامین می کند، با توجه به خشکسالی کم شده است.

وی در این باره به عدم اختصاص اعتبارات کافی برای تامین آب استان و دانشگاه شهرکرد اشاره کرد و افزود: برای به دست آوردن آب در دانشگاه شهرکرد باید چاههای عمیق حفر شود که اعتبارات و مجوزهای کافی به این دانشگاه اختصاص داده نمی شود.

نماینده مرد چهارمحال، اردل و کیارنگ با بیان اینکه طرحی از زمان سفر ریاست جمهوری به استان چهارمحال و بختیاری برای رفع مشکل کم آبی مصوب شده که هنوز در حد دستورات کاغذی مانده است، اضافه کرد: طرح انتقال آب از روستای بن به بروجن اگر عملیاتی شود مشکل کم آبی دانشگاه شهرکرد که در این مسیر قرار دارد، حل می شود اما متاسفانه این مصوبه در چم و خم اداری مانده و تنها در حد یک نوشته روی کاغذ است.

به گزارش مهر، پیش از این اسماعیل اسدی - رئیس دانشگاه شهرکرد در گفتگو با مهر از مشکل کمبود آب در این دانشگاه خبر داد و گفت: برای رفع این مشکل به دنبال تامین آب از راههای مختلف حتی استفاده از فاضلابهای شهری به منظور تامین آب فضای سبز بزرگ دانشگاه هستیم.