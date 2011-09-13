28 میلیارد ریال زکات در کردستان جمع آوری شد

هیوا رحیمی در گفتگو با خبرنگار بیان کرد: مردم استان کردستان در سال جاری 28 میلیارد ریال زکات پرداخت کرده اند که میزان زکات جمع ‌آوری شده در سال‌ جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 82 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به مشارکت و همراهی بسیار خوب مردم کردستان در راستای پرداخت زکات یاآور شد: کردستان در سال گذشته رتبه ششم جمع ‌آوری زکات را در سراسر کشور به خود اختصاص داد.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان افزود: سال گذشته در مجموع 24 میلیارد و 278 میلیون ریال زکات در کردستان جمع آوری شد که این میزان از ابتدای سال جاری تاکنون به 28 میلیارد و 350 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.

رحیمی در پایان سخنان خود با اشاره به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای افزایش مشارکت و همراهی مردم برای پرداخت به موقع زکات عنوان کرد: پیش بینی می شود که میزان زکات جمع‌ آوری شده در استان کردستان تا پایان سال جاری به بیش از 83 میلیارد ریال افزایش یابد.