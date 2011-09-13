افشاگری به فوتبال ساحلی رسید/ تقلید صدای عادل و پیروزی پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دوشنبه شب 90 در شرایطی روال گذشته اش را طی می کرد و به بررسی اتفاقات و حواشی دیدارهای لیگ برتر اختصاص داشت که حضور دو مهمان ویژه از فوتبال ساحلی پشت پرده های جدیدی از فوتبال را برملا کرد تا مشخص شود تنها فوتبال چمنی حاشیه ندارد و ساحلی بازان هم ید طولایی در این امر دارند!

عادل فردوسی پور در این برنامه نتیجه دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس را به عنوان سوال نظرسنجی مطرح کرد و در پایان این پرسپولیسی ها بودند که با 48 درصد شانس برد خود را بیشتر از استقلال اعلام کردند. استقلالی ها هم 39 درصد به پیروزی تیمشان رای دادند. در این برنامه 2 میلیون و 877 هزار نفر در نظرسنجی شرکت کردند.

محمد ابراهیمی بازیکن تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز نیز که سه سال از حضورش در این تیم می گذرد مهمان ویژه این برنامه بود که دقایقی با فردوسی پور گپ و گفت کرد. اما بخش پایانی برنامه 90 به حضور رئیس کمیته فوتبال ساحلی و سرمربی تیم ملی اختصاص داشت و حاشیه های زیادی را نیز به دنبال داشت.

مجری برنامه 90 ابتدا در مورد نتایجی که تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی ایتالیا به دست آورد با رضا علی و بهزاد دادش زاده گفتگو کرد اما در ادامه به پخش مصاحبه های انتقادی از پشت پرده این رشته پرداخت که افشاگری تازه ای در فوتبال بود. مصاحبه کنندگان که برخی از آنها بازیکنان تیم ملی بودند ضعف مدیریت و رابطه بازی در فوتبال ساحلی را مطرح کردند و به مسائلی اشاره کردند که نشان می داد فوتبال ساحلی بسیار پرحاشیه تر از فوتبال چمنی است.

در بخشی از برنامه دوشنبه شب نود که به پخش صدای مخاطبان اختصاص داشت یکی از بینندگان به تقلید صدای عادل فردوسی پور پرداخت که البته با واکنش مجری این برنامه هم همراه بود.

در پایان این برنامه زمانی که عادل فردوسی پور از مسئولان پخش شبکه سه خواست تا هشت دقیقه به او فرصت بدهند تا بازیهای باقیمانده را پخش کند نه تنها با این درخواست او موافقت نشد بلکه زمانی که دیدار تیم های صبای قم و ملوان در حال پخش بود، ناگهان این بازی هم نیمه کاره قطع شد و آگهی بازرگانی پخش شد. بعد هم بدون اینکه فردوسی پور از بینندگانش خداحافظی کند، دیدار فینال بازیهای آسیایی در قالب برنامه فوتبال قدیمی پخش شد تا به درخواست فردوسی پور پاسخ مناسبی داده شود!