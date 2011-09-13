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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

شین بت خبر داد:

راستگرایان اسرائیل در حال سازماندهی گروههای تروریستی

راستگرایان اسرائیل در حال سازماندهی گروههای تروریستی

سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی ( شین بت ) هشدار داد که راستگرایان افراطی یهود در حال تشکیل و سازماندهی گروه های تروریستی برای حمله به مسلمانان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، راستگرایان افراطی یهود در حال سازمان دادن گروه هایی هستند تا به اعراب و مسلمانان حمله کنند.

به گزارش شین بت، این گروه ها به دلیل کوچک و نوپا بودند در شرایط فعلی توانایی نفوذ در گروه های عربی را ندارند اما ادامه فعالیت آنها می تواند مشکلاتی را برای تل آویو بوجود بیاورد.

این گزارش شین بت در کنار خبرهایی چون آموزش و مسلح کردن شهرک نشینان برای مقابله با فلسطینیان نشان می دهد که سران رژیم صهیونیستی چندان هم نگران این تندروی ها نیستند و حتی از اینگونه اقدامات نیز حمایت می کنند.

کد مطلب 1406397

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