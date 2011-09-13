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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

پنج باب کتابخانه عمومی در شهرستان دهلران فعال است

پنج باب کتابخانه عمومی در شهرستان دهلران فعال است

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دهلران گفت: هم اکنون پنج باب کتابخانه عمومی در شهرستان دهلران فعال است.

بهزاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  شش هزار نفر عضو در این کتابخانه های عمومی فعالیت دارند.

وی با اشاره به اهمیت کتابخوانی و نقش کتاب در انتقال میراث فرهنگی به نسلها گفت: امروز برای حفظ این میراث و انتقال داشته های فرهنگی به نسلهای بعدی توجه به کتاب و کتابخوانی از موضوعات مهم است که باید مدنظر باشد.

این مسئول بیان کرد: دوباب کتاب خانه امور مساجد در شهرهای دهلران، موسیان و زرین آباد فعال هستند.

علیزاده افزود: دراین کتابخانه ها بیش از82هزار جلد کتاب جهت مطالعه علاقه مندان موجود است.

وی مهمترین عناوین این کتاب ها را علمی، فرهنگی، سیاسی، تاریخی، اجتماع ی رمان، داستان، کتاب های کمک درسی و کتاب های کودکان و نوجوانان برشمرد.

علیزاده از اختصاص اعتبار 200 میلیون ریالی به کتابخانه های سطح شهرستان در سال جاری خبر داد و گفت: این اعتبار در مقایسه با سال گذشته از رشد 300 درصدی برخوردار است.

کد مطلب 1406399

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