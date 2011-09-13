تلویزیون از هنرمندان مجموعه "ساختمان پزشکان" تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای مراسم علی‌اصغر پورمحمدی ضمن عرض خیرمقدم از حضور میهمانان و تشکر از معاون سیما گفت: طنز ساختمان پزشکان یک قدم به جلو بود و از لحاظ ساختار، سوژه و طنز فاخر و نسبت به طنزهای گذشته اشکالات کمتر و نوآوری‌های بیشتری داشت. با توجه به اینکه در زمان کوتاه پخش شد رضایت بالای بینندگان را داشت. این سریال طنز موقعیت و کلامی بود و از گروه کارگردانی ، نویسندگی و تهیه‌کنندگی و بازیگران خوب برخوردار بود، خدا را شکر می‌کنیم که در ارائه این مجموعه، موجب افتخار صداوسیما بودیم.

وی ادامه داد: طنز کار خیلی سختی به لحاظ نگارش و بازی است. خوشبختانه "ساختمان پزشکان" یکی از کارهای موفق به حساب می‌آید از شما تشکر می‌کنم و امیدواریم برنامه‌های بهتری بتوانیم بسازیم.

در ادامه محمودرضا تخشید مدیر گروه فیلم و سریال از هنرمندانی که در این مجموعه تلاش کردند تشکر کرد و گفت: وقتی کاری موفق می‌شود به زحمات گروه و همدلی آنها بر می‌گردد. در اینجا از کسانی که زحمت کشیدند تشکر می‌کنم. از آقای دارابی تشکر می‌کنم که این جلسه که علاوه بر تقدیر، نقد هم هست. در واقع این فرصت حاصل شده که دوستان در حوزه هنر درددل هایشان را داشته باشند.

پیمان قاسم خانی ضمن ابراز خرسندی از اینکه سریال ساختمان پزشکان دیده شده گفت: حرفهای آقای تخشید حرف دلهای ما بود. واقعیت این است که ما شبکه 3 را برای کار دوست داریم. حمایت‌های شما باعث دلگرمی ما شد. خوشحالیم که با گروه خوبی کار کردیم. بازیگران در نقش‌شان عالی بودند. شخصیت‌هایی که نوشته بودیم به بهترین وجه تصویر شد. از همه تشکر می‌کنم که با راهنمایی خوب سروش صحت کار آبرومندی شد و من به آن افتخار می‌کنم. من شخصاً دوست دارم قسمت دوم این مجموعه را راه بیاندازم.

در ادامه نیز فرناز رهنما گفت: فکر می‌کنم بعضی کارها به خاطر تکراری بودن یک سری بازیگرها و قابل پیش بینی بودن بازی بازیگر یک کمی بیننده را اذیت کند، ولی در "ساختمان پزشکان" بیننده نمی‌دانست وقتی ظلم به نیما افشار می‌شود عکس‌العمل او چه خواهد بود.

بهنام تشکر بازیگر نقش دکتر نیما گفت: مهمترین مسئله به نظر من نوشتن یک سریال است. اگر فیلمنامه خوبی نباشد هیچکس هیچ کاری نمی‌تواند انجام بدهد. می‌خواهم هوای نویسنده‌ها را داشته باشیم و دوم کارگردانی کار بود که هدایت و آرامش ایشان در کار خیلی موثر بود. از پیمان و محراب قاسمخانی، سروش صحت و محسن چگینی به خاطر اعتمادشان تشکر می‌کنم که این نقش را به من دادند.

وی ادامه داد: معتقدم مهمترین کاری که انجام شده بازیگرها با هدایت سروش سعی کردیم بازیها اندازه باشد و این اندازه‌ها در نوشته‌ها هم بود. ما در اندازه نوع بازی خیلی دقت کردیم به همین لحاظ بود که کار خیلی با شخصیت و آبرومند بود و بازخورد مردم هم همینطور بود و طبق آمار از هر 10 نفر 9 نفر این کار را دیدند. امیدوارم اتفاقاتی از این دست بیفتد.

تهیه‌کننده "ساختمان پزشکان" با اشاره به دو نکته گفت: کمدی کار بسیار سختی است. گله‌ای وجود دارد که با تمام این سختی‌ها کار کمدی از لحاظ بودجه و اهمیت کم به آن پرداخته می‌شود و خیلی جدی گرفته نمی‌شود. مورد دیگر این است که کارهای کمدی و البته در طراحی و نویسندگی خوب است و ما متاسفانه در این عرصه به اندازه انگشتان یک دست متخصص نداریم و این سرچشمه در حال خشک شدن است. تقاضا دارم که بابت این کار سازمان باید هزینه کند تا نویسنده خوب و کشف استعدادهای جدید را انجام بدهیم.

سروش صحت با بیان اینکه در این کار همه کارشان را خوب انجام دادند، گفت:علت موفقیت این اثر آقای تخشید بود که دلسوزانه کار را دنبال می‌کرد. کارهای تهیه مثل زنجیره به هم وصل هست. من از اعتماد مدیران شبکه سه تشکر می‌کنم که یکسری بازیگران که چندان شناخته شده نیستند در این کار هر شبی استفاده شد و باز هم قدردانی می‌کنم که اجازه دادید مسائل اجتماعی سیاسی بیشتر در این کار مطرح شود. در این کار یک کم توانستیم به خط قرمزها نزدیک شویم و این جز اقبال عوامل این کار بود.

در ادامه دارابی ضمن تشکر از کلیه عوامل و بازیگران مجموعه گفت: این جلسه را زودتر می‌خواستیم برگزار کنیم و درگیر برنامه‌های ماه رمضان شدیم و الان در خدمتتان هستیم. تشکر ویژه از مجموعه "ساختمان پزشکان" باید کرد. مردم آن را دیدند، خندیدند و لذت بردند. لذا جای تقدیر و تشکر همه جانبه از همه دوستان دارد.

وی ادامه داد: در یک جلسه‌ای بودم به دوستان گفتم برادران قاسم خانی شناسنامه و هویت کارشان روشن است. ما نیاز داریم در نسل نویسندگان حوزه طنز کارهای ویژه‌ای انجام شود. در شبکه، معاونت سیما و... برنامه ریزی کنیم، کارگاه‌هایی را بگذاریم که نسل نویسندگان طنز ما گسترش پیدا کند.

وی خاطرنشان ساخت: یکی از توقع‌هایی که از آقای قاسم خانی است، تربیت نسل نویسندگان طنز هست. اگر او وقت بگذارد ما هم حمایت می‌کنیم. این یک نیاز ملی در جامعه ما است. از طرف دیگر، مبانی شادی و نشاط در جامعه را نداریم. شما می‌بینید در یک نظام غربی مبانی و مولفه‌های شادی تعریف شده، ولو اینکه ما قبول نداریم. اگر ما می‌خواهیم بومی‌سازی کنیم کار خیلی سختی داریم. این مبانی توسط دانشگاهها و حوزه‌های علمیه طراحی شود و در رسانه کار شود بزرگترین نتیجه این جلسه می‌تواند این باشد که ما یک جریان طنزنویسی و کارگاههای آموزش طنز راه بیندازیم.

معاون سیما خاطرنشان کرد: تولید طنز در معاونت سیما جز راهبردهای اصلی ماست. به مدیران شبکه‌ها و به خصوص شبکه سه ابلاغ کرده‌ایم که نباید از طنز خالی باشد. تمام شبکه‌ها موظف شده‌اند کار طنز تولید کنند می‌خواهم اتفاق خاصی در این حوزه بیفتد.

دارابی ادامه داد: به نظر من سریالی که انتقاد دارد بدین معناست که بیشتر دیده شده است. انتقادهایی که می‌شد ما به گروه منتقل می‌کردیم، اما ما در عالیترین دستگاههای کشور از کار شما دفاع می‌کردیم و حتی بعضی مواقع باعث سوءتفاهم می‌شدند و می‌گفتند این سریال سبک سریال غربی هست، خانواده را نابود می‌کند. ما هم در مقام توضیح برمی‌آمدیم و می‌گفتیم آیا شما در جامعه این مسائل را نمی‌بینید؟ در روزنامه‌ها بعضی از مسایل را نمی‌خوانید؟ یکی از دلایلی که باعث شد این سریال موفق باشد تصویرسازی بعضی پنهان کاریها در خانواده بود که شما زیرکانه آنها را به نمایش گذاشتید.

وی بیان کرد: دغدغه‌های ما این است که شما باید سریعاً کار بعدی را شروع کنید. این نشان دهنده قدردانی ماست. گفتند علت اینکه سریال "ساختمان پزشکان" پخش نشده همسر آقای دارابی است که روانشناس هستند و به همین خاطر پخش نشده است. روانشناسان نباید ناراحت شوند.

معاون سیما یادآور شد: ما در یک فضای سوءتفاهم اصلاً نمی‌توانیم کار کنیم هر کسی به دیگری یک انگی می‌زند. به نظر من در تصویری که از زنان در سریال ارائه کردیم محل اشکال بود. خانم شیرزاد هنرمندانه ایفای نقش کردند. فردی کند ذهنی که حواس پرت است که همواره از سوی روسا و پزشکان مورد اعتراض قرار می‌گیرد. از سوی دیگر همسر سابق دکتر افشار زنی پرخاشگر، پول پرست و مادی است، مادر نیما به عروس خود احترام نمی‌گذارد و عروس را تحقیر می‌کند. عدالت در رفتار با فرزندان لحاظ نمی‌کند، همسر دکتر بهرامی جارو جنجال زیاد دارد. تصویر ما محل ایراد هست به دو دلیل اگر همه اینها را می‌گفتید باید یک زن را به عنوان الگوی خوبی ارائه می‌کردید.

دارابی ادامه داد: ما حامی شما هستیم و از شما برای اینکه کار بهتری شود حمایت می‌کنیم. از سوی دیگر اینکه ساختمان پزشکان 2 کلید بخورد، جای مطالعه است. در مورد کار طنز بگویم اگر بودجه برای کارهای دیگر کم داشته باشیم برای طنز حتماً بودجه مناسب، اختصاص می‌دهیم.

معاون سیما گفت: به نظرم از جمله نکاتی که در جامعه ما است شبکه‌های ماهواره‌ای به زبان فارسی چرا قارچ گونه هر روز اضافه می‌شود؟ آنها خانواده ارزشها و اخلاق جامعه را نشان گرفته‌اند هنرمندانی مثل شما اینجا باید به داد رسانه برسد و پلشتی‌های آنها را نمایان کنید. معتقدم در این زمینه جای کار است. می‌توانید سبک زندگی غربی با یک زندگی خودمان که سرشار از عفاف و شاکر است را مقایسه کنند.

وی خاطرنشان ساخت: برخی کسری‌ها که در رفتارهای اجتماعی ما وجود دارد ما را رنج می‌دهد مثل فرهنگ آپارتمان نشینی را در بسته‌هایی طراحی و تنظیم کنیم. اگر ما می‌توانیم ساختمان پزشکان 2 را با حفظ طراوت ادامه دهیم بررسی کنید و بسازیم.

یک مقداری نیاز به این هست که گفتگوی بشتر با هم داشته باشیم تا بعضی ابهامات که ایهام هست برای ما به وجود نیاید.

دارابی در پایان افزود: من خیلی به کار آینده شما امیدوار هستم و از همه شما به خاطر کار خوبتان که حس خوب به بیننده منتقل کردید و بعضی از کاراکترها که به شخصیت شما اصلاً شبیه نیست، ولی به خوبی ایفای نقش کردید؛ قدردانی می‌کنم.