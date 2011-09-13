بازتاب افتتاح نیروگاه بوشهر/ از بدقولی روسها تا عضو جدید کلوپ هسته ای

روزنامه پاکستان آبزرور: ایران به کلوپ هسته ای پیوست. این روزنامه با ارائه گزارشی از راه اندازی نیروگاه بوشهر با حضور مسئولان ایرانی و روسی، ایران را اولین کشور در خاورمیانه دانست که به این کلوپ ملحق شده است.

"رویترز" ضمن انتشار خبر افتتاح رسمی نیروگاه اتمی بوشهر به ثبت نام نیروگاه اتمی بوشهر در فهرست نیروگاه های فعال اتمی دنیا اشاره کرد و نوشت: از این پس نیروگاه بوشهر نیز در زمره نیروگاه های فعال دنیا محسوب خواهد شد.

در ادامه گزارش رویترز آمده است: همزمان با افتتاح رسمی این نیروگاه، روسیه از ایران و غرب خواسته است که مذاکرات هسته ای خود را از سر بگیرند.

روزنامه هاآرتض، چاپ سرزمین های اشغالی نیز در گزارشی با اشاره به راه اندازی نیروگاه بوشهر از همکاری های بیشتر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد.

الجزیره: نیرو‌گاه بوشهر اولین حلقه تاسیسات هسته ‌ای ایران برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی است. شبکه الجزیره گزارش داد پس از سالها تاخیر، سرانجام اولین نیروگاه هسته ‌ای ایران با اتصال به شبکه سراسری برق کشور فعالیت خود را آغاز کرد.

الجزیره در ادامه با اشاره به بدقولیهای کارشناسان روس برای راه ‌اندازی به موقع نیروگاه اتمی بوشهر تاکید کرد پیش این از قرار بود برق این نیروگاه تا پایان سال 2010 به شبکه سراسری متصل شود.

خبرگزاری روسی "ریانووستی" نیز ضمن انتشار خبر افتتاح نیروگاه اتمی بوشهر از توافق روسیه و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تامین سوخت این نیروگاه و بازگشت سوخت مصرف شده به روسیه خبر داده و گفته است: تامین و کنترل سوخت نیروگاه اتمی بوشهر با توافق آژانس بر عهده روسیه خواهد بود.

فرانس‌24 : شبکه فرانس‌24 با پخش تصاویری از نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرد اولین نیروگاه اتمی ایران با تامین 60 مگاوات برق از یک هزار مگاوات ظرفیت خود به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

این شبکه افزود: اتصال نیروگاه بوشهر به شبکه سراسری که قرار بود تا پایان سال 2010 صورت گیرد بار‌ها به دلیل مشکلات فنی به تعویق افتاده بود.



سی‌ ان ‌ان: این شبکه گزارش داد ایران هم‌ اکنون اولین کشور خاورمیانه در تولید برق تجاری با استفاده از رآکتور‌های هسته ‌ای است.

این شبکه افزود: اگرچه برخی کشور‌های خاورمیانه اقداماتی برای ساخت تاسیسات هسته‌ای انجام داده اما آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی تاکنون وجود هیچ نیروگاه اتمی در حال ساخت در منطقه را به ثبت نرسانیده است.

نیروگاه بوشهر روز دوشنبه با حضور مقامات ایرانی و روسی به شبکه برق سراسری متصل شد

سی ‌ان ‌ان با اشاره به ظرفیت یک هزار مگاواتی نیروگاه بوشهر افزود این نیروگاه در ماه نوامبر به ظرفیت کامل خود رسیده و 2.5 درصد از میزان برق مصرفی ایران را تولید خواهد کرد.

نشریه آمریکایی "فارین پالسی" نیز به بررسی سابقه ساخت این نیروگاه در زمان حکومت شاه و ادامه آن در پس از انقلاب پرداخته و نوشته است: در نهایت پروژه تاسیس نیروگاه اتمی ایران که سالها پیش آغاز شده بود، با افتتاح رسمی آن اکنون به ثمر نشسته است.



یورونیوز: نیروگاه بوشهر پس از تکمیل نهایی به قدرت خروجی 1000 مگاوات می ‌رسد . این نیروگاه قرار بود در زمستان سال گذشته به بهره برداری برسد اما شرکت روسی سازنده آن به دلیل آنچه مشکلات فنی اعلام کرد نتوانست نیروگاه را راه اندازی کند. تاخیرهای پی در پی در راه اندازی این نیروگاه باعث اختلاف بین مقامهای ایرانی و روس شد.

خبرگزاری "دویچه وله" آلمان نیز از تمایل روسیه برای انجام همکاری های بیشتر هسته ای بین ایران و روسیه سخن گفته و به سخنان وزیر انرژی روسیه اشاره کرده است جایی که او درباره همکاری های بیشتر اتمی ایران و روسیه در آینده ای نزدیک خبر داده است.