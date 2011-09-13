تأکید عالم شیعه اتریشی بر ضرورت حمایت از مجامع محلی اهل بیت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد والدمن در نشست کمیسیون اروپا و آمریکا پنجمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) که در تالار خلیج فارس سالن اجلاس سران برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به ضرورت آموزش شیعیان مقیم غرب خاطر نشان کرد: آموزش‏های مذهبی به پیروان اهل بیت(ع) و تقویت باورهای دینی آنان در جوامع غربی نقش مؤثری در حفظ و تقویت هویت شیعی آنان دارد.

نایب رئیس کمیسیون اروپا و آمریکا در ادامه اظهارات خود با تأکید بر ضرورت پشتیبانی مجمع جهانی اهل بیت(ع) از مجامع محلی اهل بیت (ع) افزود: باید از مجامع محلی اهل بیت در امور اجرایی حمایت شود تا بتوان از ظرفیت های تحقیقاتی این مراکز نیز استفاده کرد.



وی در پایان سخنان خود در کمیسیون اروپا و آمریکا لزوم ارتباط میان مجامع محلی اهل بیت(ع) را مورد اشاره قرار داد و افزود: مناسب است راهکارهای ارتباط میان شیعیان در جوامع غربی در این اجلاس مورد بحث و بررسی قرار گیرد .