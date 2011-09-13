97 درصد تجهیزات آشکار ماهواره در کردستان جمع آوری شد

محمدشاه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای آغاز طرح برخورد با جرائم آشکار به ویژه جمع آوری ماهواره تاکنون بالغ بر 97 درصد تجهیزات آشکاری که در پشت بام خانه های مردم در سطح شهرها و روستاهای استان کردستان نصب شده بود، جمع آوری شده است.

وی با اشاره به همکاری و مشارکت بسیار خوب مردم در راستای اجرایی کردن این طرح گفت: در شهرهای بیجار، دیواندره، سروآباد، قروه و کامیاران 97 درصد طرح جمع آوری با موفقیت انجام و چهره مراکز شهری و روستاهای عمده و مطرح شهرستان های مذکور احیاء و دیگر هیچ دیشی بر فراز بامها در ملاء عام رویت نمی شود.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی کردستان گفت: در شهرهای سنندج، مریوان، سقز و بانه موفقیت اجرای طرح بالای 80 درصد بوده است و باتوجه به عزم جدی ماموران و حمایت دستگاه قضایی اقدامات پاکسازی و جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره با جدیت ادامه دارد و پیش بینی می شود تا پایان شهریورماه پاکسازی کامل صورت گیرد.

شاه محمدی یادآور شد: در اجرای طرح مذکور بالغ بر 20 هزار قطعه اقلام و تجهیزات دریافت از ماهواره در سطح استان کردستان جمع آوری و ضبط شده است و در این رابطه قریب به هزار و 100 نفر که در اجرای طرح جمع آوری مقاومت نشان داده بودند به محاکم قضایی استان معرفی شده اند.

وی بیان کرد: از شهرهای پاکسازی شده با اعزام تیم های مستند ساز به صورت نامحسوس مستند تهیه شده است که بررسی های لازم نشان می دهد که توفقیت چشمگیری در این عرصه به دست آمده است.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی کردستان در پایان افزود: در مورد برخورد انضباطی دستگاه ها با کارکنان ادارات و سازمان هایی که اقدام به استفاده غیرقانونی از تجهیزات دریافت از ماهواره کرده اند و در راستای اجرای این طرح نیز همکاری نکرده اند، ساز و کار لازم پیش بینی و در این رابطه علاوه بر معرفی این افراد به محاکم قضایی خلاصه سوابق آنان به دستگاه مربوطه جهت اعمال تنبیه انضباطی اعلام شده است.