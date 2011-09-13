سینماگران یا مقلد هالیوود هستند یا بدنبال جوایز/ سینمای دینی فقط تاریخ نیست

ستار هدایتخواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز سینما در مورد نقش و جایگاه دین در سینمای امروز کشور به خبرنگار مهر گفت: با همه انتظاری که از سینمای جمهوری اسلامی می‎ رود که موضوعات و ارزشهای دینی و معرفت دینی را در قالب این هنر(سینما) به مخاطبان عرضه کند اما ارزیابی بنده در این خصوص منفی است. یعنی در آن حدی که در جمهوری اسلامی دین در قالب این هنر تآثیرگذار می‏‎تواند اثر بگذارد توجه کافی به آن نشده است.

وی افزود: نه تنها توجه نشده بلکه در بسیاری موارد موضوعات و مطالب که عرضه شده اساسا جنبه‎های ضد دینی هم داشته است تا چه برسد به اینکه پیامهای دینی را در قالب این هنر به مخاطبان عرضه کرد. البته این مسئله علل و عوامل مختلفی دارد که بعضیها در اساس بر این باورند که این هنر نمی‏‎تواند یک ابزار و محفل مناسبی برای عرضه پیامهای معنوی و دینی باشد. ولی بنده چنین نظری ندارم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: یکی از دلایل این است که تعداد کمی از سینماگران ما درد دین و دغدغه رساندن پیامهای دینی به مخاطبانشان را دارند. تعداد کمی هم که به مسائل دینی آگاهی دارند و درد و دغدغه دین دارند در این فضای حاکم به غفلت و انزوا سپرده شده‎اند.

وی افزود: عامل دیگر هم به برنامه ریزی و سیاستگذاری مسئولین ذیربط بر می‏‎گردد، مسئولان سینمایی تا قبل از تصدی پست و مسئولیتشان شعارهای دینی خوبی می‏دهند اما وقتی وارد این عرصه می‎شوند برای هماهنگی با فضای غیر دینی حاکم بر سینمای ما جذب این فضا می‎شوند.

هدایتخواه تصریح کرد: عامل دیگر این است که سینماگران ما از غرب و سینمای هالیودی الگو برداری می‏‎کنند و انگیزه گرفتن جایزه در جشنواره‏‎های خارجی و بین المللی در آنها زیاد است و البته هم برجشنواره‏های خارجی هم یک نگاه ضد دینی و لیبرالی و سکولاریستی حاکم است.

وی افزود: عدم اقدام جدی برای متعهد و متدین پروراندن نیروها در این عرصه و عدم پرورش نیروی انسانی ارزشی و اصولگرا در عرصه این هنر از مجموعه عواملی است که باعث شده سینمای ما به سمت یک سینمای ارزشی و دینی حرکت نکند. باوجود اینکه برای ترویج ارزشهای انقلاب بعد از انقلاب نهادهایی در کنار نهادهای قبلی در این حوزه تأسیس شد از جمله حوزه هنری تبلیغات اسلامی ولی هرچند که در عرصه کتاب به توفیقات بزرگی نائل گشت اما در عرصه سینما تحولی ژرف ایجاد نشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه یادآورشد: اینها از عواملی هستند که امروز نمی‎توانیم الگوی موفق و مناسبی در سینمای ارزشی و دینی برای بشریت و جهانیان باشیم. کارهای دینی خوبی هم که در ایران صورت گرفته از جمله سریالهای حضرت یوسف، حضرت مریم، و امام علی(ع) خارج از فضا و کانال سینمایی کشور بوده و توسط صدا و سیما صورت گرفته‎اند. درکل فضای سینمای امروز کشور فضایی نیست که دینداران با اعتماد کامل بتوانند فرزندان و خانواده‏هایشان را به سینما ببرند.

هدایتخواه در مورد اینکه بیشتر سینماگران ما به موضوعات مرگ و زندگی پیامبران و قصص قرآنی در حوزه دین به سینمای دینی پرداخته‎اند به نظر شما چه موضوعات دیگری در عرصه دین می‎تواند مورد توجه سینما گران ما قرار بگیرند هم اظهار داشت: دین حوزه بسیار وسیعی است همه مسائلی که مربوط به ارزشهای انسانی و به تعبیر قرآن حیات طیبه انسانی می‏شوند از موضوعاتی هستند که سینماگران می‏توانند برای تولیدات خود از آنها بهره گیرند. ارزشهای انسانی‏ از قبیل ایثار، ازخودگذشتگی، خیر رسانی به مردم، تقوا، عفت و پاکدامنی، حیا، صداقت، امانت، اخلاص ، زهد و ساده زیستی و بسیاری مباحث دیگر از این قبیل ارزشها و ضمن آنکه می‏توانند در مقابل ارزشهای ضد این ارزشها هم موضع بگیرند و مردم را از ضد ارزشها دور و برحذر دارند.

وی تصریح کرد: سینمای دینی فقط پرداختن به فیلمهای تاریخی یا شخصیتهای تاریخی نیست ترویج تمام ارزشها و زندگی طیب و همراه با پاکی و صلابت و معنویت از موضوعات فراگیر سینمای امروز هستند که می‎تواند به کار گرفته شوند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد اینکه با توجه به جذابیت این هنر چنانچه توجه مناسبی به عرصه دین صورت گیرد چه تأثیری می‏تواند در ارتقای معرفت دینی در جامعه داشته باشد نیز گفت: بطور قطع جذابیت و تأثیری که این هنر دارد و فراگیری و اشتیاقی که اقشار مختلف جامعه به تماشای فیلمهای سینمایی دارند یکی از ابزارهای مهم و تأثیر گذار در ترویج ارزشهای دینی و تبلیغ معرفت دینی سینما است به شرط اینکه سینماگران ما خود خوب دین را بفهمند و علاوه بر آن خوب به دین باور داشته باشند و علاوه بر ایندو دغدغه ارائه پیامهای دینی در قالب این هنر به مردم را داشته باشند.

هدایتخواه درادامه تصریح کرد: ما اعتقادمان این است که هر اثر هنری پاره‏ای از وجود هنرمند به شمار می‏رود و به تعبیر فلاسفه هر فعلی سنخیتی با فاعل خود دارد. اثر هنری هم فعلی است که سنخیتی با فاعلش(سینما گر) دارد. اگر سینماگران مومن ، متعهد و متدین و پایبند به ارزشهای دینی باشند اثرشان هم پاره‏ای از وجود آنهاست و نشانی از وجود و اعتقادات آنها خواهد داشت.

وی در پایان تأکید کرد: سینمای دینی با ویژگیهای دینی سینماگران می‏تواند موجب تحول روحی و باطنی شگرفی در مخاطبان بشود و از اینرو تعمیق ارزشها و معرفتهای دینی و نهادینه کردن آن را در جامعه منجر خواهد شد.



