به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر عامل دانشنامه جهان اسلام در مراسم اختتامیه همایش بین المللی گفتگوی ادیان و فرهنگها در آسیا که عصر دوشنبه 21 شهریور برگزار شد، از اینکه این مجمع مجالس آسیایی به تدریج به نیتهای اولیه ای که مورد نظر بنیانگذاران آن بود نزدیک می شود و کار خود را گسترش می دهد، ابراز مسرت کرد و گفت: از اینکه این مجمع دوام و قوام پیدا کرده و به مباحثی مانند نقش گفتگوی ادیان می پردازد مسرور هستم.

وی افزود: اعتقاد دارم آسیا می تواند در دنیای معاصر منادی معنویت و دعوت کننده به دینداری باشد، قاره آسیا ظرفیت و توانایی ایفای چنین رسالتی را دارد، قاره آسیا مهد ادیان بزرگ و فرهنگهای معنوی است، تاریخ و جغرافیای آسیا گواه روشن این مدعا است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دنیای امروز بیش از هرچیز به معنویت محتاج است گفت: مسئله امروز جهان مسئله انرژی نیست، مسئله نفت نیست، مسئله آب نیست، مسئله جمعیت نیست، مسائل اقتصادی نیست، گمشده بزرگ امروز جهان "معنویت است".

حدادعادل یادآور شد:‌ در فقدان معنویت، انسان معنا، مقام و شأن خود را از دست داده است. مادامی که معنویت احیا نشود و روح معنوی در پیکر جهان معاصر دمیده نشود از انرژی، نفت و آب و نیروی انسانی و علم و فناوری هیچ سودی عاید جهان نخواهد شد. تجربه دو سه قرن دنیای غرب باید همواره پیش چشم ما باشد. از رنسانس به بعد، دنیای غرب به تدریج از معنویت فاصله گرفت. در قرن هجدهم و نوزدهم، این جدایی روز به روز بیشتر شد. با مکاتبی مانند پوزویتیسم این طور وانمود شد که دینداری مربوط به دوران کودکی و نادانی بشر در آغاز تاریخ بوده است.

وی گفت:‌ پس از خاتمه جنگ جهانی اول، دومین جنگ جهانی در متن تمدن غرب آغاز شد و همه قوانین فیزیک و طبیعی که کشف شده بود و کلید سعادت شمرده می شد در خدمت تولید سلاح و نابودی بشر به کار گرفته می شد که مظهر بارز آن هیروشیما و ناکازاکی بود.

وی اضافه کرد: از بعد از جنگ دوم جهانی نیز که با جنگ سوم جهانی رو به رو نبودیم اما در جهانی زندگی کرده ایم که هیچ وقت خالی از جنگ نبوده است و آسیا یکی از قربانیان بزرگ جنگ در چند دهه بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. بعد از پایان جنگ در برلین، هرگز آتش جنگ در آسیا خاموش نبوده است. از کره تا فلسطین، تا عراق، افغانستان و نقاط دیگر آسیایی، آسیا قربانی بزرگی بوده است.

مدیرعامل دانشنامه جهان اسلام با تأکید بر اینکه امروز دنیای ما مشکلات و مسائل متعددی دارد یادآور شد: جنگ با همه بیرحمی و خشونت هر روز در جایی در آسیا، آفریقا و اروپا چنگ و دندان نشان می دهد. از سویی دانشمندان در آزمایشگاه ها سعی می کنند برای بیماریهای نادر و ناشناخته راه علاج پیدا کنند از سوی دیگر دانشمندان تلاش می کنند بمبهای جدیدی چون بمبهای نترونی اختراع کنند.

وی تصریح کرد: دنیای ما دنیای شعارهایی است که هیچ پشتوانه عملی ندارد. دنیای تخریب محیط زیست است. آنچه طبیعت از روز اول خلقت ذخیره کرده، گویی قرار است در مدت چند دهه آینده به فنا نابودی و تباهی کشیده شود. عصر نابودی طبیعیت است. دنیایی است که فقر در آن افزایش می یابد. فاصله فقیر و غنی بیشتر می شود، جهان معاصر ما جهانی است که ارزشهای خانواده در آن روز به روز تهدید می شود و از بین می رود. ما در دنیایی زندگی می کنیم که ترویج اخلاق جنسی غربی بنیاد خانواده را در همه قاره ها به ویژه در آسیا که قاره ای خانواده بنیاد است تهدید می کند. اخلاق جنسی غربی که درحقیقت بی اخلاقی است. ما در چنین دنیایی زندگی می کنیم.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی اضافه کرد: دنیایی که همه در آن از نیاز به صلح صحبت می کنند، همه تشنه صلح هستند اما مهم آن است که صلح قبل از آن که یک واقعیت خارجی و اجتماعی و یک تصمیم سیاسی باشد، یک اعتقاد و یک ایمان درونی است. اگر انسان میان خود و خدا صلح برقرار نکند نمی تواند میان خود و دیگران صلح برقرار کند. ما قبل از آن که بخواهیم با بندگان خدا به صلح برسیم باید یک صلح درونی در قلب و جان خودمان با خدای خودمان ایجاد کنیم.

دکتر غلامعلی حداد عادل اظهار داشت: برای آنکه صلح در جهان محقق شده و واقعیتیابد بشر باید بپذیرید که ما همه مخلوق یک خدای واحد هستیم، آفریده خداوند هستیم. باید اعتقاد داشته باشیم که تنها باید آن خدا را بپرستیم و جز او را نپرستیم، ما باید بپذیریم که نباید دیگران را برده و بنده خود قرار دهیم و نباید خود برده و بنده دیگران باشیم. همه باید بنده خدا و عبد خدا باشیم. باید بپذیریم که طبیعت به خداوند متعلق است و نباید طبیعت را نابود کنیم و باید بدانیم و بفهمیم و بپذیریم که همه ما فانی هستیم و آن که باقی جاودانه است، خدا است.

وی افزود: اگر این اندیشه ها در دل و جان افراد ریشه نکند، صلح در جهان عملی نمی شود. همه از صلح سخن و به جنگ عمل می کنند، آنچه طی شش دهه پس از جنگ جهانی شاهد آن بوده ایم. سازمانهای عریض و طویلی چون سازمان ملل به وجود آمده که نه تنها نتوانسته مانع جنگ شود بلکه در بسیاری از مواقع ابزار دست جنگ افروزان بوده است. مانند آنچه برسر مردم فلسطین آمده است. ادیان می توانند در ایجاد زمینه صلح انسان با خدا که مقدمه لازم برای صلح بشر با یکدیگر است کمک کند. وظیفه اصلی به عهده ادیان است.

حداد عادل گفت: زمان آن رسیده که با عبرت آموزی از نتایج تلخ دوری از دین، ادیان به یکدیگر نزدیک شوند و گفتگو کنند. وقت آن است که در کنار این همه بحث، استدلال و مناقشه و مجادله که برسر اختلاف ادیان صورت می گیرد مقداری وقت به وجوه مشترک ادیان اختصاص داده شود. اگر اختلاف واقعیت است، اشتراک نیز واقعیت است. ما واقعیت دوم را نباید فراموش کنیم.

وی اضافه کرد: دنیای معاصر نیازمند گفتگوی پیروان ادیان برسر وجوه اشتراک ادیان است. آسیا قاره ادیان بزرگ است، آسیا را نباید فقط بازار بزرگ مصرف غرب بدانیم، نگاه سرمایه داران و حاکمان بر دنیای امروز به آسیا این است. آسیا بازار بزرگ مصرف است. آنها آسیا را خزانه کارگر ارزان قیمت می دانند، باید بگویم آسیا کانون معنویت، فرهنگ، پیام مقام آسمانی و ملکوتی انسان است، آسیا منادی کرامت انسانی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در دورانی زندگی می کنیم که در جهان و در آسیا امواج بازگشت به دین گسترده تر و نیرومندتر می شود اظهار داشت: نسل جوان روز به روز تحرک بیشتری برپایه اعتقاد دینی از خود نشان می دهد و این مایه امیدواری است، گفتمان آسیایی که مجمع مجالس آسیایی بر پایه آن استوار است گفتمان فرهنگی و معنوی است. این گفتمان باید مهم تلقی شود و می تواند وسیله پیوند ملتهای آسیایی با یکدیگر باشد. سرمایه بزرگ ما برای زیستن در جهان معاصر معنویت و دینداری است. این هم می تواند وسیله پیوند درون آسیا و برون آسیا شود.

وی ابزار امیدواری کرد که مجمع مجالس آسیایی بیانیه پایانی این همایش و هم اندیشی را در دستور کار آینده خود قرار دهد.

به گزارش خرنگار مهر، همایش بین المللی گفتگوی ادیان و فرهنگها در آسیا روز یکشنبه 20 شهریور از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تهران آغاز و پس از ارائه مقالات مرتبط با این موضوع از سوی شرکت کنندگان، عصر دوشنبه 21 شهریور پایان یافت.