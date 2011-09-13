جامعه اسلامی در درون جوامع غربی تشکیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‏الله محسن اراکی در کمیسیون اروپا و آمریکا پنجمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت(ع) که روز دوشنبه 21 شهریور ماه در تالار خلیج فارس سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به توسعه اسلام در کشورهای غربی تصریح کرد: امروز شاهد شکل گیری یک جامعه اسلامی در درون جوامع غربی هستیم؛ در واقع ما تشکیل یک جامعه خرد را در درون جامعه کلان شاهدیم.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع) افزود: این جامعه خرد احتیاج به پایه های هویتی دارد و نیازمند آن است که قواعد و اصولی که هویت آن را شکل می دهد مورد شناسایی قرار گیرد.



آیت‏الله اراکی بررسی عناصر شکل دهنده به هویت شیعی در غرب، قواعد و اصول مؤثر در روابط شیعیان با یکدیگر در غرب، نهادها، راهکارها و ابزارهای تعیین کننده برای حفظ، تقویت و گسترش هویت جامعه شیعی و روابط جامعه شیعیان در غرب با جامعه اهل سنت و جوامع غربی را از محورهای پیشنهادی این نشست اعلام کرد.

وی که ریاست این کمیسون را برعهده داشت، در بخش دیگری از سخنان خود تاسیس شبکه ثقلین، خبرگزاری ابنا و تلاش در جهت تاسیس مجامع محلی اهل بیت را از جمله فعالیت های مجمع جهانی اهل بیت (ع) در یک دوره چهار ساله دانست.

در ادامه این نشست صاحبنظران حاضر در این نشست به طرح دیدگاه های خود در رابطه با مسائل شیعیان در اروپا و آمریکا پرداختند.