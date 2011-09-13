11 نفر در مرکز کودکان بی سرپرست ایلام نگهداری می شوند

صادق رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از برنامه های سازمان بهزیستی، سرپرستی، کمک و مساعدتهای مالی به زنان بی سرپرست خانوار است .

وی ادامه داد: این گروه هم نیازمند کمکهای مالی برای گذراندن زندگی خود هستند و هم به برنامه های مشاوره ای در زمینه تربیت فرزندان و مشکلات زندگیشان احتیاج دارند .

مدیر کل بهزیستی ایلام به خدمات این سازمان در بخش مسکن اشاره کرد و گفت‌: کمک هزینه احداث مسکن مددجویان بهزیستی از اقدامات مهم انجام گرفته است که این مبلغ سال گذشته به ۶۰ میلیون ریال افزایش یافت و در این راستا با پرداخت این کمک هزینه ۳۰ خانوار مددجوی این سازمان صاحب سرپناه شدند‌ .

رستمی طرح پرداخت شهریه و تامین یک وعده غذای گرم را از جمله خدمات این سازمان به مهدهای کودک برشمرد و گفت‌: هم اکنون یک مرکز شبانه‌روزی نگهداری کودکان بی‌سرپرست در این استان است که ۱۱ کودک در این مرکز نگهداری می‌شود‌ .

وی افزود‌: اکنون ۱۲ هزار نفر در حوزه امور اجتماعی و بیش از هفت هزار معلول در حوزه توانبخشی در مجموع با جمعیت حدود ۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم به عنوان مستمری بگیر زیر پوشش خدمات این سازمان قرار دارند‌ .