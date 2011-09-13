11 نفر در مرکز کودکان بی سرپرست ایلام نگهداری می شوند

صادق رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از برنامه های سازمان بهزیستی، سرپرستی، کمک و مساعدتهای مالی به زنان بی سرپرست خانوار است.
وی ادامه داد: این گروه هم نیازمند کمکهای مالی برای گذراندن زندگی خود هستند و هم به برنامه های مشاوره ای در زمینه تربیت فرزندان و مشکلات زندگیشان احتیاج دارند.
مدیر کل بهزیستی ایلام به خدمات این سازمان در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: کمک هزینه احداث مسکن مددجویان بهزیستی از اقدامات مهم انجام گرفته است که این مبلغ سال گذشته به ۶۰ میلیون ریال افزایش یافت و در این راستا با پرداخت این کمک هزینه ۳۰ خانوار مددجوی این سازمان صاحب سرپناه شدند.
رستمی طرح پرداخت شهریه و تامین یک وعده غذای گرم را از جمله خدمات این سازمان به مهدهای کودک برشمرد و گفت: هم اکنون یک مرکز شبانهروزی نگهداری کودکان بیسرپرست در این استان است که ۱۱ کودک در این مرکز نگهداری میشود.
وی افزود: اکنون ۱۲ هزار نفر در حوزه امور اجتماعی و بیش از هفت هزار معلول در حوزه توانبخشی در مجموع با جمعیت حدود ۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم به عنوان مستمری بگیر زیر پوشش خدمات این سازمان قرار دارند.
مدیرکل بهزیستی ایلام ادامه داد: مابقی جمعیت استان از سایر خدمات این سازمان از جمله مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج، مهدهای کودک، طرح پیشگیری از تنبلی چشم، خدمات توانبخشی، خانه سالمندان، مراکز مشاوره روحی، روانی و ترک اعتیاد و فوریت آسیبهای اجتماعی برخوردارند.
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