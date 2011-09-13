تنفس تئاتر کشور با اجرای 17 نمایش

به گزارش خبرنگار مهر، تالارهای نمایش تهران در آخرین روزهای تابستان میزبان 17 نمایش هستند که برخی از آن ها آخرین روزهای اجرای خود را پشت سر گذاشته و با آغاز پاییز به اتمام خواهند رسید و اجرای برخی دیگر نیز تا اواسط مهرماه ادامه خواهد داشت.

"بعضی وقت‌ها خوبه که آدم چشمهاشو ببنده...!" نوشته آرش عباسی به کارگردانی سیاوش طهمورث هر روز ساعت 19 در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه می‌رود. این نمایش با بازی نسیم ادبی، نیما رییسی، شهره سلطانی، سیامک صفری، رحیم نوروزی و آناهیتا همتی از 15 شهریور به روی صحنه رفت و "پنهان" عنوان قبلی آن است.

"زمستان 66" به نویسندگی و کارگردانی محمد یعقوبی نمایش تازه‌ای است که از 20 شهریور به تالار چهارسو آمده است. این نمایش که چند سال قبل با بازی آهو خردمند، آیدا کیخایی، امیر دلاوری، سعید چنگیزیان، آشا محرابی، پگاه طبسی نژاد، محمد یعقوبی و محسن صادقی به روی صحنه رفته و حتی تله تئاتری از آن نیز تهیه شده بود، این بار در ساختاری متفاوت با حضور رویا افشار، آیدا کیخایی، سعید زارعی، نوید محمد زاده، علی سرابی و باران کوثری هر شب ساعت 20 اجرا می‌شود.

"ولپن" نوشته بن جانسون توسط کارگردان جوان مهدی کوشکی در دو سانس 18 و 20 از 9 شهریور مهمان کارگاه نمایش است و محمود آقازاده، حسین امیدی، داوود پژمان‌فر، عنایت خادم بشیری، یکتا خاقانی، سعید خمان، مازیار سیدی، آوا شریفی، پدرام شریفی، آرش صباغ، امیرحسین طاهری، محمد طیب طاهر، صحرا فتحی، مصطفی کوشکی و حوریه میر محمدی در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.

"فیل" نوشته حمید‌ رضا نعیمی به کارگردانی بهناز نازی نیز هر روز جز شنبه‌ها ساعت 19:30 در تالار سایه به روی صحنه می‌رود. بهاره رهنما، خسرو شهراز، یعقوب صباحی، بهناز سلیمانی، روح الله کمانی، امین طباطبایی، الهام شعبانی، سعید آجرلی، حمیدرضا نعیمی و بهناز نازی بازیگران این نمایش هستند که از 17 شهریور آغاز شده است.

در این بین تالار قشقایی نیز بعد از نمایش "سفید برفی و هفت کوتوله" که از کارگاه نمایش به آنجا منتقل شده بود هنوز میزبان اثر تازه‌ای نشده است.



مجموعه ایرانشهر نیز هر روز ساعت 18 با "زنی از گذشته" کار خود را آغاز می‌کند. این اثر توسط رولند شیمل‌فنیگ نویسنده آلمانی نگارش شده و به کارگردانی محمد عاقبتی با بازی پانته آ بهرام، رامبد جوان، سعید چنگیزیان، سحر دولتشاهی و الهام کردا در تالار شماره یک به روی صحنه می‌رود.

"خرده خانم" نوشته اصغر عبد‌الهی اولین تجربه کارگردانی تئاتر کیومرث پور‌احمد نیز بعد از این در ساعت ۲۱ با بازی گلاب آدینه، فرزین محدث، فریدون محرابی، دینا محمدی، ژاکلین آواره، شهرام نجاتی و رضا وزیری مهمان تالار شماره یک است.

سالن استاد سمندریان نیز با نمایش "آقای اشمیت کیه؟" نوشته سباستین تیری به کارگردانی داوود رشیدی هر شب ساعت 21:15 فعال می‌شود و سیامک صفری، بهناز جعفری، احمد ساعتچیان، سروش صحت و اشکان خیل نژاد بازیگران نمایش اجرا شده در آن هستند.

مجموعه تئاتر مولوی نیز با دو نمایش به کار خود ادامه می‌دهد. ابتدا ساعت 18 "در بیشه" نوشته اریونوسوکه آکوتاگاو به کارگردانی جواد نمکی در سالن اصلی به روی صحنه می‌رود و بعد از اتمام این اثر با بازی عباس آبست، رویا دعوتی، مهناز ذبیحی، وحید راد، امین طباطبایی،‌ محمدرضا علی‌اکبری و بهار کاتوزی تالار اصلی میزبان نمایش دیگری است.

نمایش عروسکی "سر‌به‌دار هستی" نوشته و کار فهیمه میرزاحسینی 19:30 آغاز می‌شود و سیما، سعیده و سمانه میرزاحسینی بازی دهندگان عروسک‌ها هستند و فهیمه میرزاحسینی نقش راوی را بر عهده دارد.



تالار سنگلج که به نمایش‌های ایرانی اختصاص پیدا کرده نیز میزبان "شهر آشوب" نوشته شهناز روستایی به کارگردانی داود فتحعلی بیگی است که هر شب با بازی داود داداشی، ‌منی‍ژه داوری ، شاهین علایی‌نژاد، شهره اشتری، غلام بابوته، شیرین کاشفی، ملیحه حاجیلو، علی فتحعلی، حمیدرضا الهیاری، شقایق مسافر، حسن مزدوران ثانی، رضا شفیعی و داود معینی‌کیا ساعت 19 اجرا می‌شود.



نمایش‌های کودکانه نیز در تالار هنر با "جک و لوبیای سحرآمیز" نوشته و کار مهدی مهدی آبادی برای کودکان و نوجوانان اجرا می‌شوند و ساعت 18 رامین کحال زاده، بهاره میرزاپور، مریم ایران منش، محمد فیاضی، رامین کهن، هادی ولی لو، نرگس مقیمی و زهره حسن آبادی نمایش اجرا می‌کنند.

"هفت خوان امید" نوشته و کار محمود تیموری نیز در ساعت 19:30 با هنرمندی محمدرضا معجونی، علی حسن‌زاده، پیام کیانی، محمود تیموری، نسرین پیش‌بهار، حمیدرضا بنده مرادی، عطا مقیمی، امیر پورصفا، پروانه نوایی، مانی تیموری و مهدی پوربخش ویژه کودکان اجرا می‌شود.

"دایی وانیا" اثر مشهور آنتوان چخوف را میکائیل شهرستانی هر روز ساعت 18 در تالار انتظامی خانه هنرمندان کارگردانی می‌کند و صیاد آئینه‌وند، زهرا حسینی، مرتضی دودانگه، امیر حیدری، آزاده اکبری، هما علیزاده، میترا عباسی و حسین تفرشی بازیگران این نمایش هستند.

"ژیلی پیلی و عروسک‌های شیرین" نوشته محمدرضا کوهستانی نیز نمایش کودکانه دیگری است که به کارگردانی احمد سلیمانی ساعت 18 به تالار اصلی برج آزادی می‌رود و مجید امیری، سید حمید لاجوردی، ماشاءالله کوهستانی، مهدی نیک روش، محسن صباغ زاده، فاطمه حسینی و الهام سادات رسولی بازیگران آن هستند.



همچنین "حکم" نوشته نیکلای اوردمان نمایش تازه مصطفی عبد‌الهی است که در همین تالار ساعت ۲۰ با بازی محمد پورحسن، محمد ساربان، عباس توفیقی، علیرضا مدنی، امیرحسین یاراحمدی، منیژه گلچین، لیدا جدائیان، فرناد جهان‌سوز و ژاکلین آواره اجرا می‌شود.

از میان فرهنگسراها نیز، فرهنگسرای نیاوران با دو نمایش فعالیت تئاتر را دنبال می‌کند که از این میان "کارول" نوشته اسلاومیر مروژک به کارگردانی آتوسا راستی با بازی سیدبهرام سروری‌نژاد، طوفان مهردادیان و سیدجواد ذوالقدر اجرا می‌شود و "راز قصه‌ها" نوشته و کار میترا کریم‌خانی مهمان سالن گوشه با عروسک‌گردانی مریم عباسعلی، مهرنوش شریعتی، سهیلا باجلان و بهرام بهبهانی است.