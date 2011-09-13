جویبار صدرنشین لیگ برتر فوتبال مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان هفته نهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای مازندران، هیئت رزمندگان جویبار در حساس ترین دیدار در خانه تیم مقاومت شهدای کوتنا قائم شهر صدرنشین هشت هفته این مسابقات را با نتیجه پرگل چهار بر صفرشکست داد و به تنهایی در صدر جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای مازندران قرار گرفت.

در هفته نهم این مسابقات که در مجموع 24 گل از خط دروازه‌ها گذشت، تیم شهرداری سرخرود برابر میزبان خود شهدای بابلسر، به برتری سه بر یک دست یافت.

شهدای ساری در دیداری پرگل و دیدنی پنج بر صفر میهمان خود، دریای بابل را درهم کوبید و تیم مقیم داماش کوتنا قائم شهر، مهمان خود وحدت شهروند فریدونکنار را با شکست بدرقه کرد.

بازی تیمهای بازرگان چالوس با علوم پزشکی ساری و شهید کریمی جویبار با استقلال لموک قائمشهر با نتیجه مشابه تساوی دو بر دو پایان یافت.

در هفته نهم این مسابقات تیم استعداد‌های درخشان آمل استراحت داشت.

تا پایان هفته نهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای مازندران، تیم هیئت رزمندگان جویبار با 18 امتیاز صدر نشین شد و دو تیم‌ قائم شهری، مقاومت شهدای کوتنا و استقلال لموک با 17 امتیاز به ترتیب دوم و سوم هستند.

این رقابتها شب گذشته و صبح امروز در شهرهای استان پیگیری شد.

هفته دهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ای مازندران، جمعه 25 شهریور از ساعت 17 با انجام شش دیدار پیگیری می‌شود.