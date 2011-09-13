کشمکش ها در مشهد پایان یافت/ تغییر نام سیاه جامگان به ابومسلم نوین

حجت الاسلام حسن ناصری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چند هفته در یک محفل خصوصی با سیدکاظم غیاثیان دیدار داشتم که در این دیدار صحبتهایی در خصوص ابومسلم و شرایط این تیم بین ما رد و بدل شد.

وی تصریح کرد: غیاثیان طی این تبادل نظر از ظرفیت های فوتبال خراسان سخن گفت و اینکه افرادی در فوتبال این استان هستند که می توانند به پیشرفت و ارتقای سطح آن کمک کنند.

ناصری پور با اشاره به اینکه پیشنهاد پایان دادن به منازعات بین استانداری و برخی از پیشکسوتان ابومسلم از سوی غیاثیان مطرح شده است گفت: غیاثیان به من پیشنهاد داد تا برای ایجاد فضایی آرام و سالم سازی در فوتبال استان، پیشکسوتان ابومسلم و مسئولان فعلی باشگاه ابومسلم دور یک میز جمع شوند و پس از بررسی مسائل فی ما بین به یافتن راهکاری مناسب بپردازند.

وی در ادامه افزود: این پیشکسوت فوتبال همچنین از ما خواست تا سیاه جامگان به ابومسلم نوین تغییر نام دهد و ابومسلم خراسان نیز کما فی السابق به کار خود ادامه دهد که مورد استقبال مجموعه باشگاه ابومسلم و وفایی قرار گرفت.

ناصری پور ضمن اشاره به برگزاری این جلسه افزود: براین اساس جلسه پیشنهاد شده را با حضور عباسی، علوی، عزیزی، فاضل و بنده برگزار کردیم که خوشبختانه طی این جلسه 80 درصد از سوء تفاهمات بوجود آمده رفع شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه نگاه ما به ابومسلم و فوتبال خراسان یک نگاه کاملا ورزشی است و همه مسئولان و دست اندرکاران درصدد ارتقای سطح فوتبال این استان هستند، قرار شد اختلافات را کنار بگذاریم و مرامنامه ای را در این خصوص تهیه و تنظیم کنیم.

وی گفت: موضوعات مطرح شده در جلسه و سطح توافقات به مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی و نیز مالک باشگاه ابومسلم اطلاع داده شد و آنها نیز با این شرایط موافقت کردند.

عضو هیئت عامل باشگاه ابومسلم اظهار داشت: مسئولیت تهیه این مرامنامه بر عهده من گذاشته شده و طی همین روزها آن را آماده می کنم تا در جلسه بین محمدرضا عباسی(مالک سیاه جامگان) و اسماعیل وفایی(مالک ابومسلم) موارد مطرح شده را نهایی کنیم.

ناصری پور گفت: امیدوارم با حل این سوء تفاهمات و صدالبته حمایت هواداران، فوتبال خراسان روز به روز بهبود یابد و شرایط بهتری پیدا کند تا در نهایت به روزهای آرمانی و اوج خود برسد.