حاضریم درباره سپر موشکی به روسیه تضمین بدهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، "دریک برنگلمن" که با رادیو پژواک روسیه گفتگو می کرد گفت: احتمالاً پیمان آتلانتیک شمالی می تواند اسناد حقوقی با روسیه امضا کند تا به این وسیله به این کشور تضمین دهد که سپر ضد موشکی در اروپا علیه روسیه نیست.

وی گفت: "بسیاری از مقام های ناتو از جمله دبیرکل اعلام کرده اند که این سیستم ضد موشکی علیه روسیه نیست. فکر می کنم که این امکان وجود داشته باشد که در نهایت بیانیه ای میان ناتو و روسیه در زمینه تضمین سیاسی صادر شود که این نگرانی (روسیه) را در نظر گیرد".

روسیه نگرانی خود را از استقرار موشکی های آمریکا و ناتو در اروپا اعلام و آن را تهدیدی برای امنیت خود تلقی کرده، اما غرب مدعی است که این سامانه با هدف کنترل و رهگیری موشکی هایی است که از سوی ایران شلیک خواهد شد.

در همین رابطه امروز "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا و "تئودور باکونشی" همتای رومانیایی وی توافقی را بین دو کشور درباره استقرار یک سیستم سپر دفاع موشکی در رومانی امضا خواهند کرد.



این توافق الزام آور اجازه تاسیس و راه اندازی پایگاه سیستم دفاع موشکی بالستیک "اس ام-3" آمریکا را در خاک رومانی خواهد داد.