آینده روشن در انتظار شهرستان بهارستان/ اعتبارات چند برابر شده است

یونس نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:با توجه به اینکه با عنایت ویژه دولت در روزهای پایانی سال 89 دو بخش پر جمعیت گلستان و بوستان به یک شهرستان مستقل تشکیل شد و در طی این مدت دستاوردهای بسیار ارزشمندی را کسب نمودیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان بهارستان تصریح کرد: اگر یک مقایسه اجمالی در حوزه های مختلف این منطقه را داشته باشیم به این نتیجه خواهیم رسید که با شهرستان شدن این منطقه روند رو به رشد چند برابری نسبت به سال های گذشته را داشته است.

وی با اعلام اینکه اهم فعالیت های صورت گرفته از سوی دستگاه های اجرایی و خدمات رسان در این شهرستان در طی شش ماه گذشته بی نظیر بوده افزود: معمولا هر شهرستانی که جدیدالتاسیس باشد بیشتر وقت خود را در سال های اولیه برای استقرار ادارات مستقل صرف می نماید ولی با این وجود ما ضمن پیگیری استقرار ادارات از ارائه خدمات به شهروندان غافل نبودیم.

این مسئول، شهرستان شدن این دو بخش را تقارن با پیام نوروزی مقام معظم رهبری را مهم برشمرد و ادامه داد: این منطقه در شرایطی به شهرستان مستقل تبدیل شد که مقام معظم رهبری سال 90 را به نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری نمود و ما با الهام از این پیام ارزشمند فعالیت خود را دو چندان کرده و توانستیم در راستای تحقق هر چه سریعتر این پیام گوی سبقت را از دیگران بگیریم.

نوبخت به تخصیص اعتبارات استانی و ملی برای رشد و شکوفایی بهارستان پرداخت وگفت: معمولا یک سری اعتباراتی همه ساله به هر شهرستان تخصیص داده می شود که با پیگیری ای صورت گرفته در ابتدای سال بیش از 80 میلیارد ریال بودجه به بهارستان اختصاص یافت.

وی ادامه داد: در جلسه شورای کمیته برنامه ریزی استان و شهرستان بهارستان نیز که در این شهرستان برگزار شد توانستیم در این جلسه به توفیقات ارزشمندی در راستای آبادانی شهرستان بهارستان دست پیدا کنیم.

به گفته وی اختصاص بودجه 350میلیارد و 500 میلیون ریالی برای 50 پروژه تعریف شده نمونه بارز این توفیقات است.

سرپرست فرمانداری شهرستان بهارستان عنوان کرد: در طی سال های گذشته و در طول سال حدود 70 میلیارد بودجه در اختیار داشتیم که تحت هیچ شرایطی پاسخگوی نیازهای دو بخش پر جمعیت این منطقه نبود.

نماینده عالی دولت به توجه ویژه مسئولان استانی و کشوری به شهرستان تازه تاسیس بهارستان اشاره کرد و گفت: حدود 6 ماه از تاسیس این شهرستان طی شد که خوشبختانه در طی این مدت کوتاه ما میزبان حضور مسئولین استانی به ویژه شخص استاندار آن هم در 3 مرحله را به این منطقه داشتیم و همین بازدیدها و مشاهده برخی مسائل و مشکلات در تصمیم گیری آنان بسیار تاثیر گذار می باشد.

36 پروژه در هفته دولت بهره برداری شد

نوبخت همچنین ادامه داد: شهرستان بهارستان نیز در هفته دولت با حضور معاونت استانداری تهران و با تلاش همه جانبه دستگاه های اجرایی شهرستان از 36 پروژه شهرستانی بهره برداری داشتیم.

وی عنوان داشت:این پروژه ها در حوزه شهرداری ها،آموزش و پرورش،مسکن و شهرسازی و خدماتی می باشد که با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد و 650 میلیون ریال به مرحله بهره برداری رسید.

بنا به اعلام این مسئول در هفته دولت 9 جلسه پرسش و پاسخ در مساجد با حضور مسئولان مربوطه و با مردم برگزار شد.

نماینده عالی دولت در ادامه به دیگر توفیقات این شهرستان پرداخت و گفت: به رغم اینکه رفع گره های کور برخی از مشکلات در گرو تاسیس شهرستان شدن دو بخش گلستان و نسیم شهر بود، عنایت دولت شامل حال مردم این دو بخش شد و خوشبختانه ما هم اکنون در یک مسیر پیشرفت و ترقی ایده آلی قرار گرفتیم.

وی به دیگر رهاورد این شهرستان اشاره کرد و تصریح کرد: قبل از تاسیس شهرستان مستقل ما از سهم اعتبارات شهرستان رباط کریم مبالغ جزئی را دریافت می کردیم که جوابگوی نیازهای این منطقه نبود ولی با شهرستان شدن ما چندین برابر بودجه سال گذشته را فقط در طی 6 ماه گذشته دریافت کردیم.

وی در پایان که خطاب به شهروندان شهرستان بهارستان گفت: با روندی که ما در دستور کار خود قرار داده ایم شهروندان مطمئن باشند ضمن داشتن شهرستانی آباد و شکوفا می توانیم با این رشد یکی از بهترین شهرستان های استان تهران در آینده نه چندان دور باشیم.

شهرستان بهارستان دارای 2 بخش پر جمعیت گلستان و بوستان می باشد که جمعیت 700 هزار نفری را در خود جای داده است.