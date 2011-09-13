نظریه شگفت انگیز انگشت حلقه/ خلق و خوی انسان در میان دو انگشت!

به گزارش خبرگزاری مهر، هرچند "نظریه انگشت حلقه" یک نظریه قطعی نیست اما برپایه تحقیقاتی که دانشمندان مرکز پزشکی هوارد هیوز در آمریکا انجام دادند می تواند به عنوان یک شاخص تقریباً شگفت انگیز برای بررسی شخصیت، رفتار و طبع افراد هر دو جنس به کار رود.

پیش از این تحقیقاتی از این دست انجام شده بود اما هیچکدام تا این اندازه وسیع و گسترده نبودند. به طوریکه این بار به نظر می رسد که هیچ تردیدی درباره تاثیرات طول انگشتان دست در مردان و زنان باقی نمانده نباشد.

درحقیقت طول انگشتان دست به سطح ترشح هورمونهای زنانه و مردانه (به ترتیب استروژن و تستوسترون) وابسته است که جنین دختر یا پسر در طول دوران بارداری دریافت می کند.

بدیهی است که هورمونها برای اینکه تعیین کنند فرد در آینده چه شخصیتی خواهد داشت کافی نیستند، بلکه فاکتورهای بسیار دیگری بر روی این مسیر شخصیت سازی اثر می گذارند.

اما انگشتان دست به طور موثری نوعی "کارت شناسایی" هستند که به ما اجازه می دهند اولین نگاه را بر روی پتانسیلهای مرد و یا زن آینده بیندازیم.

هر دو جنس زن و مرد تحت تاثیر هر دو هورمون تستوسترون و استروژن قرار دارند. اما ترشح استروژن در زنان و تستوسترون در مردان بیشتر است و هرچه سطح این هورمونها بالاتر باشد خصایص زنانه و مردانه در افراد بیشتر می شود.

اکنون نتایج این تحقیقات که در مجله علمی PNAS منتشر شده اند نشان می دهد در مردان به دلیل ترشح بیشتر تستوسترون به طور معمول، انگشت حلقه نسبت به انگشت اشاره به طور چشمگیری بلندتر است درحالی که در زنان انگشت اشاره بلندتر است و یا تقریباً هر دو انگشت هم اندازه هستند.

بنابراین اگر انگشت حلقه یک مرد کوتاه تر از انگشت اشاره اش باشد این بدان معنی است که مهربان تر، محجوب تر و کمتر خشن است. این افراد معمولاً پدرانی هستند که با وسواس مادرانه از کودکان خود مراقبت می کنند.

درعوض اگر انگشت حلقه یک زن بلندتر از انگشت اشاره باشد احتمال بسیاری وجود دارد که این زن در ورزش موفق شود.

در کل، مردان با انگشت حلقه بلندتر سلطه جوتر و خشن تر است. نتایج یک نظرسنجی که در سال 2008 توسط دانشگاه کمبریج انگلیس انجام شده است نشان می دهد که این گروه از مردان در محیطهای کاری به شدت رقابتی برای مثال در "سیتی"، شهرک مالی لندن، موفقیت و درآمد بیشتری نسبت به مردان با انگشت حلقه کوتاهتر دارند.

محققان بر این باورند که این خصوصیت بر موفقیت افرادی تاثیرگذار خواهد بود که در حرفه خود نیازمند ریسک، تصمیم گیری و فعالیتهای سریع هستند و در همه انواع مشاغل تجاری منجر به افزایش میزان موفقیت فرد نخواهد شد. زیرا برخی مشاغل نیازمند تخصصی خاص و شیوه خاصی از برخورد با مشتری و کارفرما خواهد بود.

نتایج تحقیقات دیگری که توسط محققان دانشگاه بث (انگلیس) در سطح مدارس انجام شد نشان داد که کودکان دختر یا پسر با انگشت اشاره کوتاهتر در دروس زیرگروه علوم انسانی موفقیت بیشتری نسبت به دروس علمی کسب می کنند.

براساس گزارش لارپوبلیکا، همچنین طول انگشت می تواند اطلاعاتی نیز برای پیش بینی بیماریها ارائه کند. به طوریکه انگشت اشاره بلندتر می تواند به عنوان یک شاخص پیش فرض برای توسعه تومور پروستات در مردان و سرطان سینه در زنان مدنظر قرار گیرد.