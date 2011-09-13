کریم صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این برای اولین بار است که به دنبال نتایج خوب کمانداران کشورمان در مراحل مختلف جام‌های جهانی دو ورزشکار کشورمان جواز حضور در مرحله نهایی را بدست آورده‌اند. ما تاکنون شاهد حضور کمانداران کشورمان در چنین سطح رقابت‌های جهانی نبوده ایم.

وی افزود: این موفقیت برای کمانداران ایران خصوصا تیراندازان زن ایران بی سابقه و باعث افتخار است. پارسامهر و حلیمیان در یک سال گذشته عملکرد بسیار خوبی در مسابقات مختلف جهانی و آسیایی داشته‌‌اند و لیاقت حضور در میان قهرمانان جهان در مرحله نهایی جام جهانی را دارند.

رئیس فدراسیون تیراندازی باکمان تصریح کرد: به طور قطع اگر مدال‌های تیمی هم ملاکی برای حضور تیراندازان در مرحله نهایی رقابت‌های جهانی بود ما در بخش تیمی مردان و زنان هر دو شانس حضور در فینال را داشتیم اما متاسفانه فدراسیون جهانی تیروکمان تنها کسب نشان و امتیازات انفرادی را ملاک دعوت کمانداران به فینال جام جهانی سال 2011 قرار داد.

وی در مورد اینکه آیا کمانداران کشورمان در این مرحله هم شانس کسب مدال دارند یا نه هم گفت: مطمئنا ما در فینال جام جهانی در ترکیه هم شانس کسب مدال داریم. تلاش ما این است که این دو کماندار در فرصت باقیمانده تا این رقابت‌ها بتوانند به آمادگی مطلوبی رسیده و به عنوان نخستین نمایندگان کشورمان و تنها آسیایی‌های حاضر در فینال کامپوند رقابت‌های جهانی نتیجه قابل قبولی بگیرند.

صفایی خاطرنشان کرد: رقبای این دو کماندار همه از قهرمانان به نام دنیا هستند و آنها کار سختی در فینال جام جهانی دارند.

وی در پایان با بیان اینکه این تیم با هزینه کامل فدراسیون جهانی راهی این رقابت ها می شود، گفت: فدراسیون جهانی تیروکمان هزینه اعزام فینالیست های جام جهانی سال 2011 را به همراه یک مربی و یک سرپرست متقبل شده است.

فینال رقابت های جام جهانی تیراندازی باکمان در سال 2011 از اول مهر ماه به مدت دو روز در استانبول ترکیه برگزار می‌شود که سیده ویدا حلیمیان به همراه مهتاب پارسا مهر به عنوان اولین نمایندگان کشورمان مجوز حضور در این مرحله رقابت‌ها را بدست آورده اند.