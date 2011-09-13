به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام و المسلمین علی عبداللهی شامگاه دوشنبه در همایش ائمه جماعات و فرماندهان حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج استان قم که در سالن همایشات بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد در سخنانی با هشدار نسبت به فعالیت‌های افرادی که به اسم طلبگی مبادرت به تاسیس شرکت‌های مضاربه‌ای می‌کنند اظهار داشت: در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ این مسئله در جامعه رواج پیدا کرد که افراد سود جو از این طریق توانستند میلیارد‌ها تومان از پول طلاب و مردم متدین را گرفته و فرار کنند و مال باختگان به کمترین حق خود هم نرسیده‌اند.

عبداللهی عنوان کرد: یکی از وظایف ائمه جماعات هشدار دادن و هوشیار کردن مردم نسبت به این گونه فعالیت‌هایی افرادی است که شرکت‌های مضاربه‌ای را باهدف سوء استفاده تاسیس می‌کنند و برای افراد بی‌بضاعت مشکلات فراوانی را بوجود می‌آورند.



شرکت‌های مضاربه‌ای کلاه بردار‌ هستند



رئیس دادگاه ویژه روحانیت قم با تاکید بر اینکه نباید به اینگونه افراد که با عنوان تاسیس شرکت‌های مضاربه‌ای در پی کلاه برداری هستند پولی پرداخت شود افزود: روحانیون باید مردم را در مساجد با اینگونه مسائل آشنا کنند چرا که یکی از دلایل روی آوردن مردم به سمت اینگونه افراد عدم اطلاعات کافی از مسائل اقتصادی و دینی است.



وی در ادامه اظهار داشت: روحانیون محدود به قشر خاص و زمان خاصی نیستند و فعالیت آن‌ها از زمان صدر اسلام تا کنون ادامه داشته است هر چند نام آن‌ها در طول زمان تغییر کرده است.



تبلیغ صحیح دین با استقرار حکومت اسلامی امکان پذیر است



رئیس دادگاه ویژه روحانیت قم با اشاره به ایجاد شبهات دشمنان در خصوص فعالیت‌های روحانیت در جامعه خاطر نشان کرد: بر اساس آموزه‌های دینی و قرآن دین نیازمند به آموزش است که این آموزش به مردم نیز بر عهده روحانیت است.



وی ادامه داد: مهم‌ترین رسالت پیامبران در طول تاریخ ایجاد حکومت اسلامی بود که این امر در زمان پیامبر (ص) نیز دنبال می‌شد که با حادثه غدیر استمرار یافت و تجربه نیز ثابت کرده است تبلیغ صحیح دین و نشر فرهنگ اسلام و تشیع تنها با استقرار حکومت اسلامی امکان پذیر است.



تلاش دشمنان برای جدایی مردم از روحانیت



عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود به توطئه‌های دشمنان در راستای ایجاد تفرقه بین مردم و روحانیت اشاره کرد و اظهار داشت: با استقرار حکومت اسلامی دشمنان به دنبال آسیب زدن به نظام و ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی بوده و هستند.



رئیس دادگاه ویژه روحانیت قم با اشاره به برخی از فعالیت‌های دشمنان در این راستا عنوان کرد: سیاه نمایی و تلاش در راستای بد نام کردن روحانیت و کارگزاران، لطمه زدن به حیثیت طلاب با راه اندازی شرکت‌های مضاربه‌ای، تلاش برای ایجاد تفرقه بین روحانیت و مردم، ترویج خرافه گرایی در جامعه و گرفتار کردن مردم به موضوعاتی همانند کشف شهود و ادعای برقراری رابطه با امام زمان (عج) از جمله فعالیت‌های دشمنان در این زمینه است.