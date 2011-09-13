نظام آموزشی ایران عاریتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی افزود: تحول یعنی دگرگونی در محتوا و تغییر ملموس در روشهای انتخابی که برای تحقق آن نیازمند همه نظرات تخصصی هستیم. متاسفانه در یکی دو سال اخیر تنها بحث تحول مطرح بوده و هنوز کار اساسی و بنیادین آغاز نشده است.

وی گفت: تحول نظام آموزشی ابعاد گوناگونی دارد. نکته اول ضرورت ایجاد تحول در نظام آموزشی است یعنی باید ببینیم چه لزومی برای تحول در نظام آموزشی وجود دارد. نظام آموزشی ما یک نظام عاریتی از کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه است.

سلیمی اضافه کرد: این نظام مبتنی بر نیازهای بومی، ظرفیتهای داخلی و اهداف ملی ما تعریف نشده است بنابراین در اصل تحول بحثی باقی نمی ماند.

وی با اشاره به عرصه هایی که باید در آن تحول صورت گیرد، گفت: چند عرصه مهم در نظام آموزشی وجود دارد که از آن جمله می توان به عرصه منابع انسانی اشاره کرد. منابع انسانی کارآمد می تواند نسل آینده را تربیت کند.

مهمترین نکات تحول آموزشی از نظر حجت الاسلام سلیمی 1 لزوم نگاه چند بعدی برای تحول در نظام آموزشی 2 عرصه منابع انسانی و تربیت منابع انسانی کارآمد 3 تغییر ساختار در صورت تناسب با نیروی انسانی می تواند نقش آفرینی جدی داشته باشد 4 روشها، شیوه های آموزشی و متون آموزشی باید متناسب با الزامات بومی کشور تغییر کند 5 لزوم کاربردی کردن نظام آموزشی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: هر زمان صحبت از تحول می شود بلافاصله به سمت تغییر ساختارها می رویم در صورتی که تنها تغییر ساختار مهم نیست بلکه تغییر ساختار در صورت تناسب با نیروی انسانی می تواند نقش آفرینی جدی داشته باشد. در واقع بسیاری از ساختارها و قالبهایی که اکنون در نظم آموزشی ما مورد استفاده قرار می گیرد با اهداف ملی ما همسویی ندارد.

وی تحول در متون آموزشی را یکی دیگر از عرصه های تحول آموزشی برشمرد و گفت: بخشی از متون آموزشی نیز عاریتی است و بخش دیگری از آنها نیز به روز نشده است. همچنین بخشی از روشها و شیوه های آموزشی باید تغییر کند. متون آموزشی باید متناسب با الزامات بومی کشور تغییر کند.

سلیمی تحول در تعریف اهداف را از دیگر الزامات این بحث دانست و افزود: در بحث تعلیم و تربیت دورنمایی تعریف شده است اما این اهداف بسیار کلی بوده و جزئیات و زمان بندی آن مشخص نیست به همین دلیل نیاز است که در اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازتعریف صورت گیرد. با توجه به اینکه دورنما از سرچشمه زلال معارف الهی تعریف شده دقیق است ولی اهداف کوتاه مدت و میان مدت نیاز به یک بازتعریف دارد.

وی گفت: عرصه دیگر در این تحول کاربردی کردن نظام آموزشی است. نظام آموزشی کنونی یک نظام آموزشی کاربردی نیست. ما نمی توانیم در خلاء فکر کنیم و برای یک شرایط غیرملموس برنامه ریزی داشته باشیم بلکه می خواهیم دانش آموزان خود را تربیت کنیم.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی افزود: انقلاب اسلامی و نیازهای کشور ایجاب می کند که نیروی انسانی کارآمد برای کشور داشه باشیم تا نسل آینده که می خواهد این کشتی را به ساحل مقصود هدایت کند بتواند در این مسیر حرکت کند.