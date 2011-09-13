به گزارش خبرنگار مهر، 17 و 18 شهریور ماه اولین زمان دقیقی بود که از سوی معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان زمان اعلام نتایج نهایی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 90 اعلام شد. اما نتایج نهایی این آزمون در این تاریخ منتشر نشد.

سید جلال طباطبایی در تشریح علت تعویق زمان اعلام نتایج نهایی آزمون نیمه متمرکز دکتری به مهر گفته است: به دلیل تداخل زمانی اعلام نتایج کنکور و برای رفاه حال داوطلبان جهت دسترسی بهتر، نتایج دکتری پس از اعلام نتایج کنکور سراسری اعلام می‌شود.

محمد حسین سرورالدین - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز در اظهاراتی جداگانه اعلام کرد که نتایج آزمون نیمه متمرکز دکتری تا روز سه شنبه 22 شهریور از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می شود.

رئیس سازمان سنجش نیز مانند معاون اجرایی این سازمان در اشاره به دلیل تعویق اعلام نتایج نهایی اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری (Ph.D) سال 1390 به مهر گفته است: به دلیل تداخل زمانی با اعلام نتایج کنکور سراسری و پاسخگویی بهتر به داوطلبان تصمیم گرفته شد که نتایج آزمون دکتری پس از آزمون سراسری اعلام شود.

هر چند مسئولان سازمان سنجش آموزش کشور از "تداخل زمانی با اعلام نتایج کنکور سراسری و پاسخگویی بهتر به داوطلبان" به عنوان دلیل تعویق اعلام نتایج نهایی آزمون نیمه متمرکز دکتری نام می برند اما سعید قدیمی - مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزشی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر، دلیل دیگری را نیز برای این تأخیر زمانی عنوان کرد.

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "موضوع ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در سال 90 ، در آخرین لحظه ها نیز در بحث و چالش است چون بحث افزایش ظرفیت یک موضوع فوق العاده تخصصی و پیچیده است و هر گروهی باید ورود پیدا کند و ظرفیت اعلام کند."

مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزشی وزارت علوم افزود: "طبیعتاً دانشگاهها باید کلاسهای دکتری را از مهر ماه شروع کنند بنابراین نمی توانیم بیشتر از این در زمینه اعلام نتایج نهایی آزمون نیمه متمرکز دکتری صبر کنیم."

وی خاطرنشان کرد: "وزارت علوم دنبال این است که حداکثر ظرفیت برای پذیرش دانشجوی دکتری را اعلام کند."

قدیمی در پاسخ به اینکه "آیا دلیل اینکه سازمان سنجش، اعلام نتایج نهایی آزمون نیمه متمرکز دکتری را به تعویق می اندازد نیز ناظر بر اراده وزارت علوم برای افزایش ظرفیت های دکتری است؟" گفت: "دنبال این هستیم که ظرفیت ها را در حداکثر ممکن ایجاد کنیم. سازمان سنجش هم مجری تصمیمات ستاد وزارت علوم است."