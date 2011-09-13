به گزارش خبرنگار مهر در قم، تیم تازه تشکیل شده صبای نوین قم که تحت حمایت باشگاه فرهنگی ورزشی صبا قرار دارد، بعد از جذب بازیکنان مورد نظر به منظور شرکت در فصل جدید لیگ آزادگان، هفته آینده در نخستین مسابقه خود به میدان می رود.



این در حالی است که تیم صبای نوین کمتر از اواسط مرداد ماه تمرینات و برنامه های آماده سازی خود را زیر نظر کادر فنی آغاز کرده است تا امسال به عنوان تنها نماینده قم در فصل جدید مسابقات لیگ باشگاه‌های کشور جام آزادگان به میدان برود.



برای همین منظور بعد از مشخص شدن کادر فنی این تیم از سوی مسئولان باشگاه‌ صبای قم که قرار است از این تیم در لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان حمایت کنند، تعدادی از بازیکنان مورد نظر که عمدتا نیروهای بومی هستند، جذب شدند تا این تیم به شکلی جدی آماده حضور در فصل جدید مسابقات لیگ آزادگان شود.



از سوی سازمان لیگ آزادگان که متولی برگزاری رقابت های لیگ های دسته های اول تا سوم فوتبال باشگاه های کشور است، تیم فوتبال صبای نوین قم در هفته نخست از فصل جدید مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال جام آزادگان مقابل تیم فوتبال طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا قرار می گیرد.



کادر فنی تیم فوتبال صبای نوین قم برای حضوری موفق در فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان بازیکنان مورد نظر خود در پست های مختلف را جذب کرده اند تا صبای نوین قم با تیمی قوی به مصاف حریفان برود.



این در حالی است که روز سی و یکم شهریور ماه به عنوان روز آغاز فصل جدید مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان از سوی سازمان لیگ اعلام شده است و صبای نوین قم در هفته نخست لیگ مقابل طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا صف آرایی می کند.



سازمان لیگ آزادگان روز پنجشبنه بیست و چهارم شهریورماه را به عنوان روز پایان زمان نقل و انتقالات مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان در نظر گرفته و به تیم‌های حاضر در لیگ امسال اعلام کرده است.



البته مسئولان صبای قم سه روز دیگر هم برای این مهم فرصت دارند زیرا سازمان لیگ آزادگان فوتبال کشور، روز دوشنبه بیست و هشتم شهریورماه را نیز به عنوان آخرین روز تحویل مدارک به تیم‌های حاضر در لیگ امسال داده است.



در حال حاضر تیم فوتبال صبای نوین قم زیر نظر عباس رحمانی، سعید توسلی، رضا معصومیان و با سرپرستی ابوالفضل نکوئیان مشغول برنامه‌ها و تمرینات آماده سازی خود را برای حضور در لیگ دسته سوم فوتبال جام آزادگان مهیا می‌کند.



هدف مسئولان هیئت فوتبال و باشگاه‌ صبای قم این است که تیم صبای نوین با حضور بازیکنان جوان شاغل در تیم‌های پایه باشگاه صبا و سایر استعدادهای جوان قمی با کادر فنی کاملا بومی امسال در مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان به میدان برود.