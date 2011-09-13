به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسلامی پناه با بیان اینکه در حوزه قاچاق بازی های رایانه ای باید اصل جرم ریشه کن شود، افزود: اقدامات قضایی فقط با یک یا چند مجرم برخورد می کند در حالیکه هنوز هزاران قاچاقچی بازی های رایانه ای وجود دارند که فعالیت می کنند.



نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این به معنای ناکارآمدی اقدامات قضایی و جلوگیری از هرگونه اقدام قضایی نسبت به قاچاقچیان بازی های رایانه ای نیست ادامه داد: مسئولان ذیر ربط در حوزه بازی های رایانه ای باید بتوانند با انجام برخی اقدامات ایجابی مانند تولیدات قوی داخلی، طرز فکر جوانان را نسبت به تولیدات داخلی و گرایش به بازی های خارجی تغییر دهند.



اسلامی پناه در ادامه با بیان اینکه جامعه ایرانی یک جامعه با سابقه و متمدن است گفت: امروزه جامعه ما به یک جامعه وارداتی در حوزه بازی های رایانه ای تبدیل شده است و برای برون رفت از این وضعیت ضمن نظارت بر بازار بازی های رایانه ای باید عزم و اراده قوی در حوزه تولیدات داخلی داشت.



نایب رییس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بدون هیچ عزم و اراده ای نمی توان از جوانان توقع داشت که طرز فکر خود را نسبت به تولیدات داخلی تغییر دهند تصریح کرد: اقدامات ایجابی باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد و در کنار این امر نیز مسئولان قضایی و نظارتی کشور باید با جدیت با متخلفان این حوزه برخورد کنند.



اسلامی پناه با تاکید بر اینکه به قاچاقچی بازی های رایانه ای نباید به عنوان یک قاچاقچی ساده نگاه شود گفت: تمامی سازمان های ذی ربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید با هماهنگی کامل و با عزم و اراده قوی با قاچاقچیان بازی های رایانه ای برخورد کنند و اجازه ورود بازی های رایانه ای غیر مجاز را به بازار ندهند.



وی همچنین از بنیاد ملی بازی های رایانه ای خواست با حمایت از تولید کنندگان داخلی، تولیدات قوی به بازار ارایه دهد تا نسل جوان ضمن استفاده از تولیدات داخلی با فرهنگ و تمدن اسلامی – ایرانی آشنا شود.

