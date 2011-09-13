زمان آغاز کلاسهای دانشگاه آزاد اعلام شد / نظارت 250 ارزیاب بر دانشگاه آزاد

حسن احدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از یک میلیون دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی در تمام مقاطع تحصیلی از روز یکشنبه سوم مهرماه در کلاسهای درس خود حاضر می شوند.

وی همچنین از آغاز به کار هیئتهای نظارت و ارزیابی در دانشگاه آزاد همزمان با شروع سال تحصیلی خبر داد و اضافه کرد: حدود 250 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد که دوره های نظارت و ارزیابی را به منظور نظارت بر روند کمی و کیفی دانشگاهها گذرانده اند، با شروع سال تحصیلی فعالیت خود را آغاز می کنند.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه وظیفه این اعضا بالا بردن وضعیت کیفی دانشگاه آزاد است، خاطرنشان کرد: اعضای هیئت علمی که در این هیئت حضور دارند از مهرماه سال جاری بر وضعیت آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد نظارت خواهند داشت که این امر به منظور بالا بردن وضعیت کیفی دانشگاه صورت خواهد گرفت.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه آزاد حضور و غیاب استادان و دانشجویان در کلاسهای درس، بررسی نحوه و کیفیت تدریس استادان و ارزیابی کیفیت محتوای درسی کلاسها، مهمترین وظایف ارزیابان در تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است.



احدی با اشاره به روند نظارتی ارزیابها در دانشگاه آزاد، تاکید کرد: هیئتهای نظارت و ارزیابی پس از اتمام هر چهار یا پنج جلسه درسی و ظرف یک مدت محدود در هر ترم، کلاسهای درسی را ارزیابی می کنند.



وی گفت: با فعال شدن این هیئت، اعضای هیئت علمی واحدها به جای کارمندان بر امور کیفی و آموزشی دانشگاه آزاد نظارت دارند.