به گزارش خبرنگار مهر، طی چند هفته اخیر موج گسترده ای از حملات هکرها به سازمانهای استراتژیک دولتی، شرکتهای بزرگ و موسسات مالی در اغلب کشورها اتفاق افتاده که با توجه به میزان توسعه فناوری اطلاعات در کشور به طور قطع این حملات سایبری در ایران نیز انجام شده است.

کارشناسان عدم استفاده صحیح از فناوری اطلاعات و پایین بودن ضریب امنیت سایتهای ایرانی را از جمله دلایل این نفوذ عنوان می کنند به نحوی که گفته می شود به دلیل عدم استفاده از توانمندی ها و عدم اطلاع رسانی و نیز آموزش کاربران هم اکنون تمامی کامپیوترها در ادارات و دانشگاههای کشور ویروسی است.



محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان امنیت سایتهای دانشگاهی و نیز کامپیوترهای مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در ایران معتقد است که حمله و نفوذ هکرها به سایتهای اینترنتی تنها مختص ایران نیست و در دنیا نیز سالانه بابت این جنگ و پاد جنگ میلیاردها دلار هزینه می شود.



وی با اشاره به تحقیقات اخیر موسسه امنیت انفورماتیکی "مک آفی" در مورد تولید نرم افزارهای امنیتی و میزان نفوذ هکرها به سایتهای اینترنتی اظهار داشت: براساس این گزارش ظرف 5 سال گذشته هکرها به حدود 2 هزار سایت مهم در دنیا از جمله پنتاگون و سازمان ملل نفوذ پیدا کرده اند و آسیبهای مهمی از لحاظ مالی و امنیتی به این سایتها وارد آمده است.



مهدی نژاد با بیان اینکه این گزارش تنها یک بعد ماجرا است و تنها مربوط به کشورهای غربی است اضافه کرد: به طور قطع به همین میزان و حتی شاید بیش از این، حملاتی اینچنینی از طریق هکرها به سمت کشورهای آسیایی و دیگر کشورها صورت گرفته است.



معاون وزیر علوم با اشاره به گزارش موسسه "مک آفی" ادامه داد: براساس این گزارش سالانه 96 میلیارد دلار برای امنیت شبکه های رایانه ای هزینه می شود که این آمار رو به افزایش است. براین اساس گفته می شود سرانه سالانه خرید نرم افزارهای امنیتی با 1.5 برابر افزایش به حدود 5 میلیون دلار برای هر شرکت رسیده است.



وی با طرح این مثالها نفوذ به سایتهای اینترنتی را مختص ایران ندانست و تاکید کرد که با فرض اینکه امنیت سایتها و شبکه های اینترنتی تضمین نیست کارمان را جلو می بریم.



مهدی نژاد نوری با بیان اینکه اگر فرض کنیم امنیت سایتهای دانشگاهی به طور 100 درصد تضمین است به طور قطع اشتباهی بزرگ مرتکب شده ایم به مهر گفت: باید در سازماندهی منابع اطلاعاتی به نحوی عمل کنیم که دچار خسران و ضرر و زیان نشویم.



وی با بیان اینکه نمی توانیم امنیت کامل سایتهای دانشگاهی را برقرار کنیم افزود: چرا که با تغییر فناوری و الگوریتم ها باز هم سایتها مورد حمله قرار می گیرند و در این عملیات جنگ و پاد جنگ روز به روز ابزارها در حال تغییر است اما می توان با نگاه نسبی گرایی از این امکانات استفاده کرد و از گذاشتن اطلاعات ذیقیمت در این شبکه ها خودداری کرد تا هم بتوان از مزایای فناوری اطلاعات برخوردار شد و هم خسارات این نفوذها را به حداقل رساند.



معاون وزیر علوم با اشاره به اعتباراتی که به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی پژوهشی کشور برای امنیت در فضای سایبر اختصاص می یابد تاکید کرد در کشور کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات – فاوا- در حال کار است که یکی از کمیته های آن را امنیت فضای تبادل اطلاعات تشکیل می دهد و در این کمیته برای امنیت فعالیتهای تحقیقاتی توصیه هایی می شود که با هماهنگی این کمیته منابعی به این امر اختصاص می یاید.