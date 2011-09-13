به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی شامگاه دوشنبه در همایش ائمه جماعات و فرماندهان حوزهها و پایگاههای بسیج استان قم که در سالن همایش بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه در حکومت اسلامی بین اطاعت از ولی فقیه با اطلاعت از ائمه و پیامبر(ص) فرقی وجود ندارد اظهار داشت: همه اختیاراتی که پیامبر(ص) و امامان دارند ولی فقیه نیز برای اداره جامعه و حکومت اسلامی از آن اختیارات برخوردار است.
وی تصریح کرد: امروز کسانی که در برابر ولایت فقیه ایستادهاند اگر در زمان ائمه نیز بودند در برابر آنها میایستادند و ولایت امامان معصوم را قبول نداشتند، چرا که این افراد درک درستی از ولایت فقیه ندارند.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران ادامه داد: این افراد همانند کسانی که در زمان پیامبر(ص) و ائمه بودند، پیامبر(ص) و امامان معصوم را تنها انسانهای خوبی میدانستند و آنها را همانند افرادی که دچار خطا و اشتباه میشوند میپنداشتند.
وی افزود: امروز از سوی کسانی که از آنها حمایت میکنیم با چالشی مواجه هستیم چرا که آنها میگویند معیار فرمایش رهبری است اما با رهبری زاویه دارند.
سعیدی با بیان اینکه بعد از هزار و چندین سال برای اولین بار نظام و حکومتی بر اساس فقه شیعه در ایران پایه گذاری شده است افزود: باید پذیرفت که در طی این سالها هر چند حکومت اسلامی تحقق یافته اما همه آرمانهای آن عملی نشده است.
با شاخصههای دولت و جامعه اسلامی فاصله داریم
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: دولت و جامعه اسلامی شاخصهها و معیارهایی دارد که از جمله آنها این است که 70 درصد مردم اهل مسجد و نمار جماعت باشند و 70 درصد مردم امانتدار و صادق باشند و دروغ نگویند و حقوق یکدیگر را رعایت کنند، که در حال حاضر ما با این شاخصها فاصله داریم.
وی ادامه داد: هر چند که رهبری جامعه در حد ایدهآل و مطلوب باشد، اما این دولت مردان هستند که زمینه ساز تحقق آرمانهای اسلامی هستند.
سعیدی در جمع ائمه جماعات قم:
کسانی که در برابر ولایت فقیه ایستادهاند ولایت ائمه را قبول ندارند
قم - خبرگزاری مهر: نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران گفت: کسانی که امروز در برابر ولایت فقیه ایستادهاند اگر در زمان ائمه نیز بودند در برابر آنها میایستادند چرا که ولایت آنها را قبول ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی شامگاه دوشنبه در همایش ائمه جماعات و فرماندهان حوزهها و پایگاههای بسیج استان قم که در سالن همایش بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه در حکومت اسلامی بین اطاعت از ولی فقیه با اطلاعت از ائمه و پیامبر(ص) فرقی وجود ندارد اظهار داشت: همه اختیاراتی که پیامبر(ص) و امامان دارند ولی فقیه نیز برای اداره جامعه و حکومت اسلامی از آن اختیارات برخوردار است.
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