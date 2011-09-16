اسناد فرهنگی 240 هزار ایثارگر مستندسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن انصاری قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران در آیین پایانی همایش سراسری معاونین پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: کار گردآوری اسناد فرهنگی همه شهدا، آزادگان و جانبازان 70درصد امسال به پایان می رسد.

وی افزود: مرحله دوم طرح جامع گرد آوری و مستند سازی اسناد و آثار فرهنگی ایثارگران از سال آینده با تاکید بر اسناد شفاهی برای جانبازان 50 تا 69 درصد آغاز می شود.

سردار انصاری بر عملیاتی شدن یافته های پژوهش های صورت گرفته در حوزه ایثار و شهادت و ضرورت تقویت و توسعه کمی و کیفی اطلاع رسانی پِژوهشی به شکل نوآورانه، تاکید کرد و خواستار بازنگری در عناوین پژوهش های مرتبط با این حوزه شد تا پژوهش ها بر آورنده نیاز و برطرف کننده مشکلات جامعه ایثارگری باشد.

قائم مقام بنیاد شهید افزود: تولید سریال های تلویزیونی برای شبکه های استانی، تولید انیمیشن برای کودکان و نوجوانان و نمایش های رادیویی مرتبط با حوزه ایثار و شهادت از جمله اولویت های این بنیاد در حوزه سمعی و بصری است که ساماندهی تبلیغات محیطی و شهری هم در این راستا پیگیری می شود.

