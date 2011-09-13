علی عطشانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای مرداد ماه تولید مجموعه ده قسمتی "نوزده 79 "را برای شبکه سوم سیما آغاز کرده ایم که تصویربرداری آن هنوز ادامه دارد و تدوین آن نیز همزمان در حالِ انجام است. این مجموعه مستند برای دهه فجر از تلویزیون پخش خواهد شد.

وی افزود: همچنین هم اکنون امیر علی محسنین در حال نگارش فیلمنامه یک مجموعه تلویزیونی 10 قسمتی است که این کار هم مناسبتی با تم مذهبی است. این کار که هنوز عنوان آن مشخص نشده است، پروژه سنگینی محسوب می شود و پیش تولید طولانی خواهد داشت به همین دلیل زمستان امسال کلید می خورد.

به زودی فیلم "شش نفر زیر باران" که عنوان آن برای اکرانِ عمومی به "در امتداد شهر" تغییر یافته به کارگردانی عطشانی، پس از فیلم "پرتقال خونی" به نمایش در می آید.