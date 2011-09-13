صدور احکام هیئت امنا مساجداز وظایف اوقاف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا ناظمی شامگاه دوشنبه در همایش ائمه جماعات و فرماندهان حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج استان قم که در سالن همایش های بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد در سخنانی صدور احکام هیئت امنای مساجد را یکی از وظایف اداره اوقاف برشمرد و افزود: مساجد به عنوان پایگاه‌های دینی و مذهبی شناخته می‌شوند که در این راستا ضرورت دارد، افرادی منتخب مسئولیت اداره امور مساجد را بر عهده بگیرند.

وی با بیان اینکه چگونگی انتخاب هیئت امنای مساجد اهمیت چندانی ندارد و می‌تواند به صورت برگزاری انتخابات و یا توافقی صورت گیرد افزود: اداره اوقاف و امور خیریه لیست افرادی که مورد تایید امام جماعت است و به عنوان هیئت امنا معرفی می‌شوند را مورد بررسی و گزینش قرار می‌دهد که بعد از تایید نهایی احکام آن‌ها صادر خواهد شد.