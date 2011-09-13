دو مورد بیماری وبا در مازندران مشاهده شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از بهورزان مازندران از شیوع بیماری‌ وبا در دو استان همجوار مازندران خبر داد.

وی افزود: شیوع وبا در دو استان گیلان و گلستان جدی است و در مازندران از سه هزار نمونه دریافت شده، دو مورد مبتلا به وبا مشاهده شد.

قائم مقام وزیر بهداشت در مازندران، با اعلام اینکه ممکن است بهورزان در روستاها با مورد مشکوک مرگ پرندگان مواجه شوند، تاکید کرد: بهورزان باید سریعا این موضوع را به مسئولان دامپزشکی و مراکز بهداشتی اطلاع‌ رسانی کنند.

وی اظهار داشت: ضرورت بهداشت و سلامت برای هر جامعه ضروری بوده و با توجه به رشد میزان افزایش به زندگی در کشور نشان می‌دهد که در حوزه بهداشت و سلامت کشور اقدامات اساسی انجام شد.

ناصحی، با مقایسه میزان امید به زندگی کشور از سال 57 تاکنون اظهار داشت: افزایش 20 ساله امید به زندگی در کشور به سادگی بدست نیامد که بخش زیادی از این امید به زندگی را مدیون بهورزان در کشور هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران با تاکید بر مراقبت‌های قبل، حین و بعد از زایمان توسط بهورزان و بیان نکات بهداشتی بهورزان در نقاط دوردست استان بیان داشت: بهورزان در خط مقدم ارائه خدمات بهداشتی هستند.

وی با بیان اینکه اقدامات بهداشتی اولیه بهورزان در حوزه سلامت را نمی‌شود با مادیات جبران کرد، بیان داشت: با مشاهده افزایش شاخص سلامت نشان می‌دهد که بهورزان مراقبت‌های اولیه را در روستاها به خوبی انجام دادند.

ناصحی مهم ‌ترین مشکل مازندران را درگیری بیماری‌های غیرواگیر عنوان کرد و افزود: افزایش تحرک بدنی و افزایش آموزشهای بهداشتی در حوزه سلامت افراد بسیار ضروری است.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهمی که بهورزان باید در روستاها انجام دهند، کاهش استفاده از سموم کشاورزی است.