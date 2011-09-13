واحد ارشاد و معاضدت قضایی شوراهای حل اختلاف سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مهرزاد مدیر دفتر شوراهای حل اختلاف شهرستان سنندج با اعلام این خبر گفت: واحد ارشاد و معاضدت قضائی شوراهای حل اختلاف سنندج با هماهنگی انجمن حقوقدانان کردستان هر روزه در دو شیفت صبح و عصر توسط وکلای زبده دادگستری استان آماده ارائه هرگونه خدمات حقوقی به مراجعین سنندجی است.

وی افزود: این واحد جهت رفاه حال شهروندان و جلوگیری از اطاله دادرسی در مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستان سنندج راه اندازی شده و هر روز دو نفر از وکلای ماده 187 به ارشاد و معاضدت ارباب رجوع می پردازند.

مدیر دفتر شوراهای حل اختلاف شهرستان سنندج در پایان بیان کرد: انتظار می رود که با اقدامات این چنین از سوی دادگستری استان کردستان زمان اطاله دادرسی ها کاهش یابد و مردم نیز با روند دادرسی و دفاع از حقوق خود در مراجع قضایی بیش از گذشته آشنایی پیدا کنند.