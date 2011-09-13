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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۳

برای کاهش دادرسی/

واحد ارشاد و معاضدت قضایی شوراهای حل اختلاف سنندج افتتاح شد

واحد ارشاد و معاضدت قضایی شوراهای حل اختلاف سنندج افتتاح شد

سنندج - خبرگزاری مهر: به منظور رفاه حال شهروندان سنندجی و جلوگیری از اطاله دادرسی مرکز مشاوره قضایی در مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستان سنندج فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مهرزاد مدیر دفتر شوراهای حل اختلاف شهرستان سنندج با اعلام این خبر گفت: واحد ارشاد و معاضدت قضائی شوراهای حل اختلاف سنندج با هماهنگی انجمن حقوقدانان کردستان هر روزه در دو شیفت صبح و عصر توسط وکلای زبده دادگستری استان آماده ارائه هرگونه خدمات حقوقی به مراجعین سنندجی است.

وی افزود: این واحد جهت رفاه حال شهروندان و جلوگیری از اطاله دادرسی در مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستان سنندج راه اندازی شده و هر روز دو نفر از وکلای ماده 187 به ارشاد و معاضدت ارباب رجوع می پردازند.

مدیر دفتر شوراهای حل اختلاف شهرستان سنندج در پایان بیان کرد: انتظار می رود که با اقدامات این چنین از سوی دادگستری استان کردستان زمان اطاله دادرسی ها کاهش یابد و مردم نیز با روند دادرسی و دفاع از حقوق خود در مراجع قضایی بیش از گذشته آشنایی پیدا کنند.

کد مطلب 1406452

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