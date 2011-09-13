90 هزار فرصت شغلی از سوی دولت برای گیلان طراحی شد

خلیل حنیف در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به آماده بودن زیر ساخت های استان در بخش صنعت مثل فولاد و صنایع پائین دستی، صنایع کارگاهی و قطعه سازی می توان این فرصت های شغلی را به انجام رساند.

وی همچنین کاهش نرخ بیکاری را نقطه هدف نظام و دولت در سال جهاد اقتصادی ذکر کرد و اظهارداشت: در قوانین و مقررات برای 90 هزار فرصت شغلی در استان ظرفیت های خوبی لحاظ شده است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی گیلان گفت: برای نخستین بار در سال 90 منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال به کار گرفته شده که این یک مزیت بزرگی است.

وی با اشاره به اینکه برای دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی در کل کشور30 هزار میلیارد تومان از این صندوق اختصاص یافته است، افزود: بودجه های که معمولا برای هر موردی در کشور طراحی می شود 3.4 درصد به عنوان سهم استان است.

حنیف ادامه داد: بخشی از این 30 هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی بصورت وجوه اداره شده است.

وی با بیان اینکه از مشکلاتی که طی سال های گذشته در بخش سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود داشت منابع مالی و بانکی بود، افزود: با بکارگیری صندوق توسعه ملی برای اشتغال این مشکل تا حدودی رفع شده است.

مدیرکل کار گیلان یادآورشد: بودجه صندوق توسعه ملی منابع دولت در نزد بانکهاست، بیان داشت: این منابع با اختیار و برنامه ریزی دولت، تصمیم گیری کارگروه اشتغال، کارشناسان ومدیران هر بخش طراحی و عملیاتی می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه کار و کارآفرینی، همت مضاعف کارآفرینان مختصات اشتغال و توسعه پایدار را به وجود خواهند آورد، افزود: ایجاد اشتغال و توسعه فرصت های شغلی از شاخص های مهم و ویژه سال جهاد اقتصادی است.

حنیف گفت: اشتغال محصول یک شرایط مناسب اقتصادی، برنامه ریزی، فرهنگ کار و کار آفرینی است.

وی اظهارداشت: پارسال در برنامه یک میلیون و 100 هزار فرصت شغلی کشور، گیلان 27 هزار فرصت شغلی تعهد داشت که بیشتر بر مبنای توانایی مدیریتی و برنامه ریزی های درون استانی تحقق پیدا کرد و 30 درصد نیز با اتکا به منابع پولی ومالی در قالب تسهیلات بانکی و طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده شکل گرفت وعملی شد.

مدیرکل کارگیلان ادامه داد: با عملکرد و برنامه ریزی که تمامی دستگاههای اجرایی در بخش صنعت، کشاورزی ، خدمات و زیر بخش های این دستگاهها انجام دادند، پارسال 38 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شد.