به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در جمع گروهی از پاسداران انقلاب اسلامی با تحلیلی از شرایط منطقه اظهار داشت: در حال حاضر بیداری اسلامی منطقه را فراگرفته است و آثارش هر روز بیشتر می‌شود، به همین دلیل دشمنان تلاش دارند مسیر این بیداری را غیر اسلامی کنند.



وی افزود: خوشبختانه تحولات اخیر شکل اسلامی به خود گرفته است که تصرف سفارت رژیم صهیونیستی در مصر از آثار ارزنده این تحولات است.



این مرجع تقلید تصریح کرد: گرچه برخی تلاش می‌کنند به تحولات منطقه شکل غیر اسلامی به آن بدهند، ولی بدانند این بیدار اسلامی است و حکومت که تشکیل خواهد شد گر رسما اسلامی نباشد مایل به اسلام خواهد بود.



وی یادآور شد: آنچه در منطقه رخ می‌دهد برگرفته از انقلاب اسلامی است که به وسیله نهضت امام خمینی(ره) در ایران اسلامی ایجاد شد و به همین دلیل امروز دشمنان علیه ایران اسلامی خط و نشان می‌کشند و این کشور را مشکل اصلی برای خود می‌دانند لذا ما باید آمادگی بیشتری در برابر این تحولات داشته باشیم.



آیت‌الله مکارم شیرازی تاکید کرد: اگر ملت‌های منطقه همچون ایران اسلامی، رهبری مثل امام خمینی(ره) داشتند به یقین انقلاب آنها سریع‌تر به نتیجه می‌رسید، امیدواریم این تحولات با سرعت بیشتری به پیروزی واقعی برسد.



وی ادامه داد: این تحولات نشان می‌دهد که ما باید اتحاد و وحدت خودمان را بیشتر در کشور حفظ کنیم، به ویژه انتخاباتی که در پیش است این موضوع را مهم‌تر کرده است.



این مرجع تقلید افزود: نکند فردای انتخابات صف‌بندی علیه همدیگر شکل بگیرد، رقابت انتخاباتی سالم همیشه در کشور وجود دارد، اما به هم زدن محبت و وحدت و دشمنی در انتخابات و بعد از پایان یافتن انتخابات درست نیست.



وی یادآور شد: امروز در شرایط خاصی قرار داریم که در اوائل انقلاب چنین شرایطی وجود نداشت، از این‌رو نیاز به انسجام، آگاهی و آمادگی بیشتر داریم.



آیت‌الله مکارم شیرازی اظهار داشت: به گونه‌ای در انتخابات رفتار کنیم تا بتوانیم برای سایر کشورها الگو باشیم.



وی افزود: امیدواریم کشورهای اسلامی از دست نااهلان و نامحرمان پاک و حکومت اسلامی در همه کشورها حاکم شود.