  1. استانها
  2. ایلام
۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

17 میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاهای ایلام هزینه شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام گفت: 17 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح‌های آبرسانی به روستاهای استان ایلام هزینه شده است.

احمد دوستعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اعتبار از محل اعتبارات عمرانی و ملی هزینه شده است.

وی افزود: 11 طرح آبرسانی شامل خط و ایستگاه پمپاژ قجر، برتش، خط و ایستگاه پمپاژ ذوالفقار و حفاظت حریم ایستگاه پمپاژ، مخزن و فنس‌کشی اطراف مخزن بیشه دراز، مخزن بلتا، شبکه داخلی شهرک اندیشه، شبکه داخلی سراب ایوان، خط انتقال بانلکان، خط پنج مزرعه، چاه ترن و چهل زرعی و فاز دوم مجتمع نصر 2 در شهرستان‌های مختلف استان از جمله ایلام، ایوان، دهلران و شیروان چرداول طی هفته های گذشته در ایلام به بهره‌برداری رسیده است.

به گفته وی با بهره‌برداری از این طرح‌ها 41 روستا با 2890 خانوار و جمعیت 12 هزار و 700 نفر از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره‌مند شده اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی ایلام عمده‌ترین مشکل در حوزه مناطق روستایی را کاهش بارندگی و آبدهی چشمه‌ها و چاه‌های تامین کننده آب آشامیدنی روستاها اعلام کرد و از ساکنان مناطق روستایی خواست با صرفه‌جویی در مصرف آب آشامیدنی امکان مدیریت منابع آب را برای مسئولان این شرکت فراهم آورند.

کد مطلب 1406457

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها