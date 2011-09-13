17 میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاهای ایلام هزینه شد

احمد دوستعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اعتبار از محل اعتبارات عمرانی و ملی هزینه شده است .



وی افزود: 11 طرح آبرسانی شامل خط و ایستگاه پمپاژ قجر، برتش، خط و ایستگاه پمپاژ ذوالفقار و حفاظت حریم ایستگاه پمپاژ، مخزن و فنس‌کشی اطراف مخزن بیشه دراز، مخزن بلتا، شبکه داخلی شهرک اندیشه، شبکه داخلی سراب ایوان، خط انتقال بانلکان، خط پنج مزرعه، چاه ترن و چهل زرعی و فاز دوم مجتمع نصر 2 در شهرستان‌های مختلف استان از جمله ایلام، ایوان، دهلران و شیروان چرداول طی هفته های گذشته در ایلام به بهره‌برداری رسیده است.

به گفته وی با بهره‌برداری از این طرح‌ها 41 روستا با 2890 خانوار و جمعیت 12 هزار و 700 نفر از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره‌مند شده اند.