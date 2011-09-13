حنیف عمران زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: پس از تمرینات خوبی که انجام داده ایم از هر حیث آماده دیدار مقابل پرسپولیس هستیم و امیدوارم با بازی خوبی که ارائه می کنیم برنده این دیدار باشیم.

عمران زاده پیروزی تراکتور مقابل استقلال را بدشانسی تیمش دانست و گفت: متاسفانه روی ضربات کاشته شکست خوردیم و اگر ضربات اسماعیل شریفات و میلاد میداودی به گل می نشست مطمئن باشید که تراکتور خواب پیروزی را هم نمی دید اما بدشناسی گریبان ما را گرفت و ما سه امتیاز این دیدار را از دست دادیم.

مدافع استقلال کری خواندن بازیکنان پرسپولیس برای این دیدار را طبیعی خواند و گفت: البته بزرگان پرسپولیس هیچ کدام اهل کری خواندن نیستند چون از تجربه بالایی برخوردار هستند اما جوانان این تیم هستند که شور و شوق جوانی دارند و می خواهند با این کار روحیه ما را تضعیف کنند.

وی در ادامه قول داد که همانند مهدی هاشمی نسب به پرسپولیس گل بزند و افزود: سال گذشته در دو دیدار رفت و برگشت نتوانستم گلزنی کنم اما امیدوارم در این بازی مثل هاشمی نسب دروازه پرسپولیس را باز کنم تا طرفداران استقلال دوباره به یاد مهدی هاشمی نسب بیفتند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته هفتم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 18:30 دقیقه روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.